Varningen skickades ut klockan 10.26 på måndagen och man meddelar att tisdag förmiddag syd till sydväst cirka 15 meter per sekund.Väderläget i landet just nu är att ett lågtryck norr om Skandinavien rör sig österut och medför fortsatt blåsigt väder i Lapplandsfjällen. Vindarna avtar under måndagen med början i söder. Kulingvarning är utfärdad på Skagerack och Kattegatt.