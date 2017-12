Hela listan: Från Martin Timell till fidget spinnern – så googlade svenskarna 2017

Vad funderar människor över och vilka personer, händelser och saker är mest omtalade och aktuella? En tämligen bra bedömningsgrund för det är utan tvekan Googles statistik över vad svenskarna googlat mest under året som gått. För vi svenskar gillar onekligen att ta hjälp av Google.

– Vi har nu över 55 miljoner sökningar om dagen i Sverige, konstaterar Andrea Lewis Åkerman, kommunikationsansvarig på Google.

Tar man en kort titt i backspegeln var det Pokémon Go, EM 2016, iPhone 7, Brexit, Therese Johaug, Donald Trump och Hillary Clinton som var mest googlat av svenskarna under 2016. Det säger självklart en del om förra årets viktigaste händelser och mest betydelsefulla personer.

- Söktrenderna på Google är på många sätt en återspegling av de stora händelser, människor, fenomen och trender som genomsyrat året som gått. Förra året var ett händelserikt politiskt år, och vi såg då ett stort sökintresse kring exempelvis det amerikanska valet och Brexit, säger Andrea Lewis Åkerman.

Så vad har svenskarna då sökt under 2017? Tv-serien "Skam", Martin Timell och leksaken fidget spinner har varit omtalat. Även telefonen iPhone 8, radioprofilen Lotta Bromé, Melodifestivalen och journalisten Fredrik Virtanen har dragit till sig intresse.

Att ställa frågor till Google har blivit allt mer förekommande. De mest förekommande frågorna för 2017 var "Hur gör man slime?", "Vad betyder despacito?", "Vem är SR-profilen?" och "Varför firar vi påsk?".

– I år kan vi se bland annat sökningar inom ramen för Me Too, stora sporthändelser och populära TV-serier dominera listorna. Vi har även sett den hypade globala trenden kring hur du gör slime nå topplistan under "hur"-kategorin och såklart årets kanske mest populära underhållningsmanick, fidget spinnern, nå förstaplatsen på den övergripande listan över de mest trendande sökningarna under 2017, säger Andrea Lewis Åkerman.

För att återspegla tidsandan under 2017 på bästa sätt har Google filtrerat bort spam, irrelevanta samt upprepade sökningar.

SAMTLIGA KATEGORIER FÖR DE MEST TRENDANDE SÖKNINGARNA 2017:

Årets mest trendande sökningar:

1. Fidget Spinner

2. Skam

3. Martin Timell

4. iPhone 8

5. Lotta Bromé

6. Melodifestivalen

7. Fredrik Virtanen

8. Sverige-Italien

9. Paradise Hotel

10. Eurovision Song Contest

Personer:

1. Martin Timell

2. Lotta Bromé

3. Fredrik Virtanen

4. Kim Wall

5. Rikard Wolff

6. Michael Nyqvist

7. Anders Borg

8. Owe Thörnqvist

9. Hans Rosling

10. Chris Cornell

Mat:

1. Chokladbollar

2. Picklad rödlök

3. Janssons frestelse

4. Sushi

5. Trattkantarell

6. Lasagne

7. Karljohansvamp

8. Blått vin

9. Korvstroganoff

10. Sous vide

Sport:

1. Sverige-Italien

2. Hockey-VM

3. Vätternrundan

4. Friidrotts-VM

5. Handbolls-VM

6. Mayweather vs McGregor

7. Anna Holmlund

8. Göteborgsvarvet

9. Stockholm Marathon

10. Tour de Ski

TV och Radio:

1. Skam

2. Melodifestivalen

3. Paradise Hotel

4. Eurovision Song Contest

5. Sommar i P1

6. Idol

7. Stranger Things

8. 13 Reasons Why

9. Temptation Island

10. Så mycket bättre

Frågor som börjar med “hur”?

1. Hur gör man slime?

2. Hur många tangenter har ett piano?

3. Hur dog Noppe?

4. Hur många länder finns det i världen?

5. Hur många kalorier per dag?

6. Hur många människor finns det i världen?

7. Hur lång tid tar det att få pass?

8. Hur många gifter sig i Las Vegas?

9. Hur många ben har en fästing?

10. Hur blir man rik?

Frågor som börjar med “vad”?

1. Vad betyder despacito?

2. Vad är gjort av trä men kan inte sågas itu?

3. Vad betyder farang?

4. Vad betyder dab?

5. Vad betyder pastor?

6. Vad är Confederations Cup?

7. Vad är en myrkott?

8. Vad är pingst?

9. Vad är en molekyl?

10. Vad får jag ut efter skatt?

Frågor som börjar med “vem”?

1. Vem är SR-profilen?

2. Vem vann Eurovision?

3. Vem är TV4-profilen?

4. Vem vinner Melodifestivalen?

5. Vem måste påven ta av sig hatten för?

6. Vem uppfann televisionen?

7. Vem är terroristen i Stockholm?

8. Vem mördade Tova?

9. Vem besteg Kebnekaise först?

10. Vem får rösta i kyrkovalet?

Frågor som börjar med “varför”?

1. Varför firar vi påsk?

2. Varför firar vi pingst?

3. Varför får man diabetes?

4. Varför firar vi valborg?

5. Varför rösta i kyrkovalet?

6. Varför firar vi alla hjärtans dag?

7. Varför får man hicka?

8. Varför firar man halloween?

9. Varför ska man läsa klassiker?

10. Varför finns systembolaget?

Samtliga kategorier för de mest ökande söktermerna 2016:

Övergripande:

1. Pokémon Go

2. EM 2016

3. iPhone 7

4. Donald Trump

5. OS 2016

6. David Bowie

7. Melodifestivalen 2016

8. Lisa Ekdahl

9. Prince

10. Brexit

Personer:

1. Donald Trump

2. Hillary Clinton

3. Melania Trump

4. Therese Johaug

5. Steven Avery

6. Ivanka Trump

7. Antoine Griezmann

8. Muhammad Ali

9. Gunhild Stordalen

10. Mehmet Kaplan

Fakta - Om Googles trendlistor:

Google har skapat dessa listor med hjälp av en kombination av verktyg som ger insikt i globala, regionala, tidigare och nuvarande söktrender på aggregerad nivå. Ett av de verktyg som använts är Google Trender, vilket även är tillgängligt för allmänheten att använda. Google Trender visar den relativa sökvolymen över geografiska områden och tidsperioder. Google har filtrerat bort spam, irrelevanta samt upprepade sökningar i syfte att skapa listor som bäst återspeglar tidsandan under 2017.