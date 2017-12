Klass 1-varningen gällande högt vattenstånd innebär att vattenståndet stiger och sent under torsdag eftermiddag väntas nå 65 centimeter över medelvattenståndet, under fredagen väntas det sjunka. Det kan innebära risk för att småbåtsbryggor och kajer översvämmas.

Varningen som gäller kuling utfärdades under natten innebär sydostliga vindar 15-17 m/s. Vindarna väntas avta under sen torsdagskväll.

Läs mer om aktuella vädervarningar på SMHI:s hemsida.