Ännu ett kafé utsatt för inbrott – krossade rutan och gick in

Under veckan har ännu ett kafé utsatts för inbrott. På tisdagmorgonen klockan 03 bröt sig någon in på Charinas kafé i Ösmo. Även där har man krossat en ruta för att ta sig in, men det är oklart vad som saknas, enligt polisanmälan. NP skrev tidgare i veckan om Jannis Café och Müllers Bageri & Konditori i Nynäshamns centrum som utsattes för inbrott natten mot söndag. I båda fallen har man krossat rutan och stulit växelkassorna. Enligt polisen såg vittnen två män lämna platsen i en mörk Audi efter inbrottet mor Müllers.