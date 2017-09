Båtägare som sov i båten ertappade inbrottstjuvar – hundpatrull sökte misstänkta

Två eller tre män försökte under natten bryta sig in i flera båtar i Nynäshamns gästhamn. Inbrottsförsöken upptäcktes av en av båtarnas ägare, som sov i sin båt och vaknade av att någon försökte ta sig in. Vittnen såg sedan flera mörkklädda män försöka ta sig in i flera båtar. Polispatrull med hund sökte efter gärningsmännen under måndagsmorgonen.

En motorbåt av modellen King Cruiser med en 140-hästarsmotor har också anmälts stulen någon gång mellan den 10 och 24 september från en av bryggorna vid gästhamnen. Den kätting som båten var fastlåst med fanns inte heller kvar på platsen när ägaren upptäckte stölden.