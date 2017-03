Bröt sig in på bensinmack – tog cigaretter

En ung man bröt sig i somras in på en bensinmack och en skola i Tungelsta. Nyligen offentliggjordes domen där han döms för stöld och olaga intrång. Mannen, som tidigare är ostraffad, döms till 30 timmar ungdomstjänst och ska betala skadestånd på drygt 3 000 kronor.

Det var i sommras som mannen bröt sig in på macken. Han ska ha krossat rutan och sedan tagit sig in genom den. Därefter ska han ha stulit cigaretter som fanns i lokalen. Han har även gjort sig skylldig till olaga intrång då han tog sig in i en skolas lokaler i det närliggande området.