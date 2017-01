Teknisk utrustning för 300 000 stals vid kalkbrottet i Stora Vika

Under helgen bröt sig någon in i flera arbetsfordon vid kalkbrottet i Stora Vika. Det var när man skulle fortsätta arbetet på platsen under söndagseftermiddagen som personal upptäckte att dörrarna på arbetsmaskinerna var uppbrutna. Joysticks, datorer, navigeringsutrustning och annan teknisk utrustning, till ett totalt värde av omkring 300 000 kronor, var borta.

Det finns inga spår efter gärningsmännen.

– Arbetsmaskinerna är inte placerade så att de syns från vägen. Så någon måste ha vetat om att de fanns där, säger Göran Sundberg på Nynäshamnspolisen.