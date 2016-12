Ungefär var tjugonde ung vuxen invånare är ibland beroende av att få ekonomiskt bistånd från Nynäshamns kommun. Det visar statistik från Socialstyrelsen, som nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

Under 2015 fick 6,3 procent av de invånare som var mellan 18 och 24 år ekonomiskt bistånd från Nynäshamn kommun, någon gång under året. Andelen har sjunkit under de senaste fem åren. 2010 var motsvarande siffra 9,6 procent.