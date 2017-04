Misstänkte terroristen Rakhmat Akilov, 39, erkänner lastbilsattacken i förhör

TV: Polisen hade en presskonferens under söndagen vid 12.30. Mittmedia sände den live, se den nedan:

För Plus-kunder: Offren hedras efter attacken i Stockholm – se vårt bildspel här

På fredagen vid 15-tiden körde en lastbil in på Drottninggatan där lastbilen körde in i en folkmassa och kraschade sedan in i varuhuset Åhléns. Sammanlagt avled fyra personer. De avlidna är identifierade. Två är svenska medborgare, en är brittisk medborgare och en kvinna är från Belgien.

En av de som dödades under lastbilsattacken var en kvinna hemmahörande i Uddevalla kommun, det rapporterar Bohusläningen och flera andra medier.

Läs mer här: 11-årig flicka bland terrordådets dödsoffer – bekräftas av hennes anhöriga

En man greps under fredagen och anhölls senare, misstänkt för terrorbrott genom mord. Mannen heter Rakhmat Akilov, är 39 år och kommer från Uzbekistan.

– Ju längre utredningen har gått har misstankarna stärkts. Det finns inget som säger att vi har fel person, snarare tvärtom, berättade rikspolischefen Dan Eliasson under en presskonferens på lördagen, som du kan se längst ned i artikeln.

Enligt uppgift till Expressen har den anhållne Rakhmat Akilov erkänt i förhör och ska ha sagt att han är nöjd med det han gjort. Vidare har han förklarat att han har uppnått det han skulle uppnå. Expressen skriver vidare att "mannen erkänner att det var han som körde lastbilen och att det inte var någon slump att han gjorde det just där och då. Han hade en avsikt och hade varit på platsen och rekat".

Under söndagen hade polisen också en presskonferens vid 12.30. Där sa de bland annat att Rakhmat Akilov har sökt om uppehållstillstånd, hösten 2014. Han nekades och hade ett utvisningsbeslut över sig. Den 27 februari 2017 efterlyses han av polisen.

– Vi vet att han visat sympatier för extrema organisationer, däribland IS, berättade polis Jonas Hysing under presskonferensen.

Det sitter nu två anhållna för brottet i Stockholm. Förutom Rakhmat Akilov sitter det en annan man anhållen för terrorbrott genom mord. Han anhölls under söndagsmorgonen.

Poliser och räddningspersonal har hyllats för sina insatser. Bland annat står en polisbil i centrala Stockholm täckt av blommor. Sveriges konung var inte sen med att prisa dem som deltagit i insatsen. Kungens tal kan du se nedan.

Samtidigt har justitieministern Morgan Johansson öppnat för att skärpa terrorlagstiftningen.

– Jag vill gärna titta på det norska exemplet. De har i en del fall gått längre i lagstiftningen än vi gjort. Det handlar bland annat om detta med deltagandebrottet, säger han till Aftonbladet.

Vid 14 hölls en manifestation på Sergels Torg för att hedra offren till dåden.

Läs mer här: Stor kärleksmanifestation på Sergels torg

Stockholms stad flyttade under söndagen blommorna vid attentatsplatsen.

– Staketet höll faktiskt på att välta i går och vi flyttar blommorna till Sergelstrappan vid Kulturhuset och de som vill kan lägga blommor där i dag, säger Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör till TT.

Enligt uppgift till Aftonbladet ska det ha funnits gasflaskor, en kemikalie, spik och skruvar som tillsammans skulle kunna utgöra en bomb i lastbilshytten.Vi har tidigare berättar att polisen funnit misstänkta föremål i fordonet som skulle undersökas närmare.

Enligt Aftonbladet s källor ska den terrormisstänkte Rakhmat Akilov ha sagt att han ”bombar Sverige för att vi bombar hans land”. Han ska i förhör ha sagt att han är muslim och tillhör terrorsekten IS. Enligt 39-åringen ska ”ordern” om attentatet på Drottninggatan ska ha kommit från direkt från terrorgruppen i Syrien:

”Bombningarna i Syrien måste upphöra” säger 39-åringen enligt Aftonbladets uppgifter.

– Jag är belagd med yppandeförbud och kan inte säga något, säger mannens försvarare Johan Eriksson.

Texten uppdateras.

TV: Vi sände kungens tal under lördagen – se reprisen.

TV: Vi sände polisens presskonferens under lördagen – se reprisen.