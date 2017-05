Han skildrar det sopiga USA i serieform: Ett land som badar i avfall

Samtidigt som "Sopigt" ges ut i svensk översättning publicerar den brittiska tidningen Independent en artikel om svenskarnas jämförelsevis föredömliga avfallshantering. En procent av svenskarnas sopor läggs numera i jorden, framhåller tidningen, och för att hålla återvinnings- och sopvärmeanläggningar i gång måste svenskarna importera sopor.

– Åh, ni är sådana skrytmånsar, säger John Backderf, just nu hedersgäst på Stockholms internationella seriefestival.

Efter att under många år ha gjort serierutor i alternativ amerikansk veckopress ritar han numera serieromaner, ofta utifrån egna erfarenheter. Hans mest kända bok, "My friend Dahmer" (på svenska nästa år), handlar om Jeffrey Dahmer, en av USA:s värsta seriemördare och en gång John Backderfs märklige bänkkamrat under kemilaborationerna i high school.

– Det är en sann historia om min tonårsvänskap med Jeffrey Dahmer. Jag skjutsade honom till och från skolan då och då, men det är också en väldigt skrämmande berättelse om en unge som inte passar in, som är på väg in i galenskap.

Senare skulle det visa sig att Jeffrey Dahmer begick sitt första mord två veckor efter att de slutat skolan.

– Likgiltigheten och inkompetensen hos vuxenvärlden är den mest chockerande delen av den här historien. Och det är något som inte har ändrats särskilt mycket.

"Sopigt" däremot bygger på John Backderfs egna erfarenheter som sopgubbe under en ettårig paus från college 1980. Som svensk läsare får man lätt för sig att hans berättelse ändå måste vara från förr. För så här illa kan det väl omöjligen vara fortfarande?

– Det är ungefär likadant nu, helt enkelt eftersom det är ett system som fungerar. Folk ställer ut sina sopor på gatan och bilarna hämtar dem. Det är effektivt, det är själva förvaringen som är det hemska.

John Backderf skildrar några sopgubbars stinkande vardag men också ett land som badar i avfall. I dag återvinns mellan 20 och 25 procent av det amerikanska hushållsavfallet, enligt John Backderf. Resten tömmer sopbilarna på soptippar uppbyggda av rektangulära celler som sedan packas och komprimeras av bulldozers. De 4,5 meter djupa cellerna täcks med 15 centimeter jord för att sedan byggas på med nästa cell, som ett stort legobygge av osorterat avfall. De flesta av deponierna finns i Alaska och Texas.

Som läsare vill man bara gråta, varför inte bara betala lite mer skatt och finansiera mer återvinning och inte minst kommunala sopvärmeverk?

– Det är inte jag som tar besluten, men det är ett galet system, ja. Det är verkligen en hemlig värld, vi har gjort ett bra jobb för att göra den osynlig.

Inte ens de "gula torpederna" är påhittade. Amerikanska lastbilschaufförer kör efter tajta scheman och väljer att kissa i plastflaskor som de sedan kastar ut genom fönstren. Den kisstatistik som finns tystas ner, enligt John Backderf, men bara i Ohio uppskattas chaufförerna kasta en miljon urinflaskorna om året.

– På motorvägarna är det ibland dömda rattfyllerister som går omkring och plockar upp dem. Man ser dem i gula västar tillsammans med en polis.

Har du fått några politiska reaktioner på din bok?

– Från vem? Donald Trump? De flesta är överraskade av det jag berättar om, och jag tycker om historier som inte blivit berättade tidigare.

Fakta: John Backderf

Född: 1959 i Richfield, Ohio.

Bor: Cleveland, Ohio.

Sysselsättning: Serietecknare, tidigare gjorde han dagsaktuella rutor till alternativ amerikansk veckopress men sedan 2010 tecknar han serieböcker på heltid. För sin mest kända bok, "My friend Dahmer" (2012), fick han pris på den franska seriefestivalen i Angolulême.

Pseudonym: Derf Backderf.

Aktuell: Med "Sopigt", nu i svensk översättning. Är också hedersgäst på Stockholms internationella seriefestival 20 till 21 maj. "My friend Dahmer" ges ut på svenska i början av nästa år.

Sopsorterar: "Allt som går, cirka 75 procent av alla mina sopor".