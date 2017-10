Kazuo Ishiguro får Nobelpriset i litteratur: "Förbluffande smickrande"

Läs mer: Kristian Ekenberg: Ett pris för den "Game of thrones"-tittande samtiden

"Som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen". Så lyder en del av motiveringen av valet av Kazuo Ishiguro till årets Nobelpris i litteratur.

"Oerhörd ära"

Till BBC säger pristagaren:

– Det är en oerhörd ära, främst eftersom det innebär att jag vandrar i fotstegen av några av de allra största författare som levt, det är ett fantastiskt lovord.

Årets litteraturpristagare avslöjades i sedvanlig ordning av Sara Danius inför den samlade världspressen i Börssalen i Stockholm.

– Vårt syfte med priset är och har alltid varit att ge priset till en utomordentligt skicklig författare, lyriker, dramatiker. Årets pristagare är en utsökt romanförfattare, säger hon och beskriver hans författarskap så här:

– Om man blandar Jane Austen och Franz Kafka så har man Ishiguro i ett nötskal, kanske ska man lägga till lite Marcel Proust också, säger Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius till TT.

Bland hans böcker kan nämnas "Berg i fjärran" (1982), "Konstnär i den flytande världen" (1986) och "Återstoden av dagen" (1989). Den senare blev en åttafaldigt Oscarsnominerad långfilm 1993 med Anthony Hopkins och Emma Thompson i huvudrollerna.

"Återstoden av dagen"

Danius rekommenderar särskilt "Återstoden av dagen" till läsare som inte känner till författaren.

– "The remains of the day" är en lysande begynnelse, den är ett mästerverk. Den var stor redan när den kom. Filmen är också bra. Men den har vuxit med tiden, det är en betraktelse över ett klassamhälle som har försvunnit, säger hon.

Akademien betonar att Ishiguros författarskap "präglas av en språklig återhållsamhet, oberoende av dramatiken i de skildrade förloppen". Musiken har en central plats i hans böcker, som i novellsamlingen "Nocturner: Fem berättelser om musik och skymning", från 2010.

Ishiguros svenska förläggare, Sara Nyström på Wahlstöm & Widstrand, är "glad och chockad".

– Men det är väldigt välförtjänt, det är en medvetet arbetande och fantastisk författare, vars stora verk också är möjliga för oss alla att läsa. "Återstoden av dagen" är hans mest kända roman, men det finns många andra, vars titlar jag just nu inte minns eftersom jag är så chockad, säger hon.

Engagerad i brexit

Ishiguro föddes i japanska Nagasaki 1954 och flyttade till England 1960. Han är inte bara författare, utan även samhällsdebattör och skrev i samband med brexit-omröstningen i Financial Times om sin önskan om en andra omröstning för att få klarhet i exakt hur Storbritannien ska lämna EU.

Efter valet av fjolårets pristagare Bob Dylan har årets spekulationer varit ovanligt trevande. Till årets mest tippade hörde Ngugi wa Thiong'o och Haruki Murakami. Även Joyce Carol Oates har nämnts i sammanhanget under åtminstone 25 år och är en av få kvinnliga författare på vadslagningsfirmornas listor över de troligaste pristagarna, tillsammans med bland andra Margaret Atwood.

Årets pris delas som vanligt ut i Stockholms konserthus på Nobeldagen den 10 december. I år är prissumman nio miljoner kronor.

