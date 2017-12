Fotografen Tuija Lindström död

Fotografen och konstnären Tuija Lindström har gått bort vid 67 års ålder.

Lindström, född i Finland, räknas som en av de mest inflytelserika personerna inom den svenska fotografin i modern tid och blev dessutom Sveriges första kvinnliga professor i fotografi.

Dödsfallet bekräftas för TT av Lindströms vän Niclas Östlind, kurator och filosofie doktor i fotografi.

Östlind kurerade Lindströms stora utställning "Look at us" på Liljevalchs i Stockholm 2004 och beskriver fotografen som en person med "oöverstigligt inflytande" som bröt ned barriärer under det skede när svenskt fotografi blev en del av den samtida konsten.

– Om vi tittar på den scen vi har i dag, där de kvinnliga konstnärerna som arbetar med fotografi hör till de mest inflytelserika, är det i väldigt hög grad Tuija Lindströms gärning, säger han till TT.

Tuija Lindström föddes i Finland 1950 och var verksam i Sverige sedan mitten av 70-talet. I sitt fotografi tog hon sig an teman som landskap, porträtt – särskilt kvinnoporträtt – och nakenstudier. Fotosviten "Kvinnorna vid Tjursjön" från 1991 räknas till hennes mest inflytelserika verk.

Mellan 1992 och 2002 var Lindström Sveriges första kvinnliga professor i fotografi vid dåvarande högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet. Under hennes ledning stöptes utbildningens inriktning om från en mer yrkesinriktad linje till en mer teoretisk sådan.

– Hennes inflytande har varit både hennes eget arbete och hennes roll som professor och inspiratör. I det arbetet fick hon kämpa. Det vi ser i dag och kan ta för givet var någonting som hon skapade – inte helt själv men hon var den drivande motorn i det, säger Östlind.

Nyheten om Lindströms bortgång skakar om familj och vänner i konstvärlden, bland annat kollegorna Carl Michael von Hausswolff och Channa Bankier som uttrycker sin sorg i sociala medier.

"Denna storslagna fotograf och fantastiska kvinna. Så oändligt sorgligt. Alldeles för tidigt", skriver Bankier på Facebook.

Även Jonas Gardell sörjer Tuija Lindströms död. På Twitter skriver han:

"En underbar fotograf jag var modell åt när jag var 18 och vars bilder blev omslagen till alla tre 'Torka aldrig tårar utan handskar'. Så oändligt ledsamt att höra. Hon var en av de riktigt stora."

Patrick Stanelius/TT

Fakta: Tuija Lindström

Född 1950 i Kotka, Finland.

Gick ut Konstfack i Stockholm 1984.

Tillträdde som professor på högskolan för fotografi i Göteborg 1992.

Under Lindströms ledning skapades en tvåårig masterutbildning i fotografi samt en filmregiutbildning.

Hennes utställningar visades i ett flertal länder. Hennes bilder finns utställda på bland annat Moderna museet i Stockholm, Finlands fotografiska museum i Helsingfors och Houston Art Museum i USA.