Kärlek och klimathot på teaterscenen

Våren 2016 fylldes teaterscenerna av berättelser om migration. Nu när 2017 träder in tycks vi ha ett extra stort behov av att på scen dissekera relationer i nya och klassiska dramer om familjeband och förgörande kärleksförhållanden.På Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm duggar relationsdramerna tätt i vårens repertoar med bland annat en modern bearbetning av Tjechovs "Måsen" som här kallas "Dumma jävla mås" och Ibsens triangeldrama "Bankdirektör Borkman". Och så en föreställning baserad på en nyligen utkommen bok - "Århundradets kärlekskrig", Ebba Witt-Brattströms omskrivna, skönlitterära debut om en kvinna som efter ett 30-årigt äktenskap väljer att lämna sin make.Den sätts även upp som opera i Vattnäs konsertlada utanför Mora till sommaren. Kulturhuset Stadsteaterns teater- och scenkonstchef Anna Takanen utnämner den till en framtida klassiker. Att det är många mellanmänskliga dramer på vårens repertoar är naturligt och roligt, anser hon. Relationer är en viktig förutsättning för regissörerna när de gör sina tolkningar av samtiden och samhället:- Det är också skådespelarnas mat - att få gestalta en härlig roll med en stor konflikt i förhållande till en annan människa. Relationer är teaterns kärna, säger Takanen.

En annan omtalad bok som blir pjäs är Lena Anderssons "Egenmäktigt förfarande" om poeten Ester Nilsson kärlek och besatthet av konstnären Hugo Rask, och maktspelet dem emellan. På Scalateaterns scen i Stockholm spelas Ester Nilsson av Jessica Liedberg och Hugo Rask av Krister Henriksson.Kungliga Dramaten har mer fokus på familjeförhållanden som i Thomas Bernhards "Ritter, Dene, Voss" och Eric Linklaters "Det blåser på månen" som båda handlar om syskonkärlek. Och "Försökskaninerna", sista delen i Marie-Louise Ekmans trilogi om sin dementa moder, spelad av Marie Göranzon och med musik av Benny Andersson.Även i Skåne blir det relationer. På Malmö stadsteater spelas Nobelprisbelönade Harold Pinters "Svek" och Helsingborgs stadsteater ger Charlotte Engelkes en lektion i kärlek i "Glädjen eller småprat i svartvitt" som handlar om Ingmar Bergman.

Men allt är inte kärlek och familjeband. På landets teaterscener kommenteras också samtiden genom föreställningar om en västvärld i förfall, klimathot, jihadism och stad kontra landsbygd. Riksteatern turnerar runt i landet med en rad föreställningar under våren, varav flera handlar om miljön och klimathotet. Även på Göteborgs stadsteater är samtiden påtaglig. "How to hold your breath" är ett thrillerdrama om västvärldens kollaps, i "Alexandras odyssé" tar manusförfattaren Alexandra Pascalidou med publiken till krisens Grekland som spelplats för vår tids stora frågor, "Jihadisten" i regi av Johan Gry handlar om en ung mans radikalisering och i Paula Stenström Öhmans "Allt gott i världen" ställer världen oss till svars.

2017 är också året då såväl Norrbottensteatern som Cullbergbaletten fyller 50 år. Norrbottensteatern i Luleå, som när den startades 1967 var landets första länsteater, firar det bland annat med en jubileumshyllning till publiken i form av "Mitt livs melodi" _ en musikfylld föreställning med komiska betraktelser och tragiska livsöden. Cullbergbaletten i Stockholm firar bland annat med en jubileumsfest i april där verken "Eurydike är död" från 1968 av grundaren Birgit Cullberg och "Protagonist" av Jefta van Dinther visas.Till våren får scenkonsten plats i ett nytt museum. Scenkonstmuseet, som ligger intill Kungliga Dramaten i centrala Stockholm, invigs den 11 februari.

3 x kärlek

Passionerad musikal på turnéBroadway-musikalen "Passion" sätts upp av Norrlandsoperan i samarbete med Smålands musik och teater. Tillsammans med 14 musikalartister åker Norrlandsoperans symfoniorkester på turné med det musikaliska triangeldramat av Stephen Sondheim ("West side story", "Sweeney Todd"). Premiär i Umeå 24/2.Dansant lektion i kärlekRegissören, performanceartisten och dansaren Charlotte Engelkes, som har haft stora framgångar med bland annat sin föreställning "Flygande holländare", är tillbaka på Helsingborg stadsteater _ den här gången med en lektion i kärlek som gränsar mellan performance, dans och teater. "Glädjen eller småprat i svartvitt" spelas på Helsingborg stadsteater med premiär 25/2.

Omtalat kärlekskrig som teaterFörra våren var Ebba Witt-Brattströms skönlitterära debut"Århundradets kärlekskrig" en av de mest omtalade böckerna. I år blir den både teaterföreställning och opera. På Kulturhuset Stadsteaterns scen i Stockholm spelar bland andra Cecilia Nilsson och Lennart Jähkel i Nora Nilsson dramatisering av Witt-Brattströms bok om ett 30-årigt äktenskap i upplösning. I juli spelas den som opera i Vattnäs konsertlada utanför Mora, då i regi av Niklas Hjulström och med Pers Anna Larsson och Lars Arvidson som solister. På Kulturhuset Stadsteatern har "Århundradets kärlekskrig" premiär 3/3.

3 x politik

Ensamkommande utmanar moralenPernilla och Joar lever ett drömliv när världen utanför börjar pocka på. De bestämmer sig för att göra en insats genom att ta emot en ensamkommande flyktingpojke. Mötet blir inte riktigt som de tänkt sig och de konfronteras med sina livsval och moraliska värderingar. "Allt gott i världen" är en pjäs av Paula Stenström Öhman med bland andra Lisa Lindgren, Rasmus Lindgren, Benjamin Moliner och Victoria Olmarker i rollerna. Premiär på Göteborgs stadsteater 7/4.

Dramatisering av klimathotetI "Medan klockan tickar" av Riksteatern iscensätts klimathotet. Fyra dramatiker har intervjuat klimatforskare och dramatiserat deras berättelser. Vilka är deras tankar, förhoppningar och rädslor? Hur bör vi förändra vårt sätt att leva? Texterna är skrivna av Nina Tersman, Anders Duus, Dougald Hine och Jesper Weithz. Skådespelare är Julia Dufvenius, Krister Kem, David Lenneman och Jennie Silfverhjelm. Föreställningen är ett samarbete mellan Riksteatern, Östgötateatern, Kungliga Dramaten, Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet. Premiär i Lund 24/1.

EU-migranter på scen"Förklädd gud" på Folkoperan i Stockholm är en föreställning baserad på Hjalmar Gullbergs text med samma namn. Här med bland andra Lill Lindfors, Björn Kjellman och rapparen Petter Alexis Askergren. I "Förklädd gud" medverkar också fattiga romska EU-medborgare och dragspelsvirtuosen Lelo Nikas. Verket strävar efter att se människan bakom det yttre och Folkoperan kopplar frågan till den samtida diskussionen om fattiga EU-medborgare som kommit hit. När Gullberg skrev texten på 40-talet var han starkt berörd av judarnas situation i Tyskland. Premiär 24/1.

Fakta: Premiärer i vårJanuari6 "Ritter, Dene, Voss", Kungliga Dramaten, Stockholm12 "Figaros bröllop", Kungliga Dramaten, Stockholm15 "Özz Nûjen är Rikard III", Riksteatern, turnépremiär Varberg19 "Nysningen", Uppsala stadsteater19 "Ur vattnets minne _ Veden muistista", Riksteatern, Hallunda, Stockholm19 "Transaktion", Folkteatern Gävleborg, Gävle20 "How to hold your breath", Göteborgs stadsteater21 "Glada änkan", Kungliga Operan, Stockholm21 "Det blåser på månen", Kungliga Dramaten, Stockholm24 "Medan klockan tickar", Riksteatern, turnépremiär Lund26 "The book of mormon", Chinateatern, Stockholm26 "Skogens konung", Västerbottenteatern, Skellefteå26 "Egenmäktigt förfarande", Scalateatern, Stockholm27 "Emil Jensen _ Flyktpotatis", Riksteatern, turnépremiär Karlstad

Februari3 "Bankdirektör Borkman", Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm4 "Elektra", Göteborgsoperan4 "Nina _ a story about me and Nina Simone", turnépremiär Lund4 "Som i en dröm", Uppsala stadsteater7 "Bra människor", Riksteatern och Östgötateatern, premiär Kalix8 "CO2lonialnation", Giron Sámi Theater10 "Alexandras odyssé", Göteborgs stadsteater10 "Billy Elliot _ The musical", Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm11 "Tänk om", Malmö opera11 "Försvinnandet", Dalateatern, Falun15 "Förklädd gud", Folkoperan, Stockholm17 "Sharon Eyal & Olivier Dubois", Kungliga Operan, Stockholm18 "Avsked", Unga Klara, Stockholm23 "Molnens bröder", Kungliga Dramaten, Stockholm24 "Passion", Norrlandsoperan, Umeå24 "Allt som är värt", Riksteatern, Hallunda, Stockholm24 "Livläkarens besök", Malmö stadsteater24 "Maskeradbalen" (nypremiär), Kungliga Operan, Stockholm25 "Glädjen eller småprat i svartvitt", Helsingborgs stadsteater25 "Dissekering av ett snöfall", Östgötateatern, Norrköping27 "Dumma jävla mås", Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

Mars3 "Århundradets kärlekskrig", Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm4 "Hamlet", Folkteatern, Göteborg4 "Darling Dorotea", Västerbottensteatern, Skellefteå6 "Sånger från en inställd skilsmässa", Riksteatern, turnépremiär Haparanda6 "Paper plane", Riksteatern, premiär Göteborg7 "Hamlet", Teater Galeasen, Stockholm10 "The sexual contract", Unga Klara, Stockholm11 "Mitt livs melodi", Norrbottensteatern, Luleå11 "Svek", Malmö stadsteater11 "Det som är vårt", Örebro länsteater11 "Robin in the hood", Västmanlandsteater, Västerås14 Eldfesten 2017, Riksteatern, Stockholm, Göteborg och Malmö17 "Hemsöborna", Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm17 "5114 dagar", Backa teater, Göteborg18 "Stilla liv", Kungliga Dramaten, Stockholm18 "Här skulle vi leva, tillsammans", Folkteatern, Göteborg18 "Jenufa", Kungliga Operan, Stockholm22 "Jihadisten", Göteborgs stadsteater23 "The nether", Kungliga Dramaten, Stockholm24 "Körsbärsträdgården", Göteborgs stadsteater25 "La Gioconda", Malmö opera25 "Ett dockhem", Helsingborgs stadsteater27 "Landet inuti", Riksteatern och Folkteatern Gävleborg, premiär Sandviken30 "Försökskaninerna", Kungliga Dramaten, StockholmApril1 "Det var inte jag. Igen", Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm4 "Kality", Riksteatern, premiär Stockholm4 "What will have been", Riksteatern och Circa, turnépremiär Östersund6 "Satyagraha" (nypremiär), Folkoperan, Stockholm7 "Allt gott i världen", Göteborgs stadsteater7 "Drömmen om Svansjön", Kungliga Operan, Stockholm21 "Fun home", Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm26 "Löwensköldska ringen _ trilogin", Uppsala stadsteater29 "Musikalen Pelle Erövraren _ Den stora kampen", Helsingborg arena

Maj6 "Den långa, långa resan", Kungliga Operan, Stockholm6 "Blod och eld", Malmö stadsteater6 "Aniara", Malmö opera6 "La Traviata", Göteborgsoperan