De ska välja ut ett konstverk varje dag till utställningen ”Det flyter” i maj: "Våga skicka in!"

På Konstpoolen är det inte idétorka direkt. Nu bjuder Maria Oscarsson Marle och Fredrik Johansson in alla som vill vara med i en lite speciell utställning, där de deltagande alstren bestäms under en månads tid.

I april kan vem som helst skicka in ett konstnärligt bidrag digitalt (som ett foto av en målning) som sedan är med i en tävling om att få vara med på utställningen i maj. Den som vill kan alltså skicka in 30 olika bidrag – ett varje dag – under april.

– Vi har pratat länge om att göra något sådant här, och så kläcktes idén om en ”kalender”, förklarar Maria Oscarsson Marle på Konstpoolen.

Varje dag under april väljs ett inskickat bidrag ut, som får vara med i utställningen. Och deltagarna behöver alltså inte sätta sig och skapa varje dag om de inte vill. Det går bra att skicka in en bild på ett färdigt alster som man har gjort tidigare. Varje vinnande bidrag kommer att presenteras på Konstpoolens Facebooksida.

– Våga skicka in! Chansa! Vi vill ju helst att folk ska skicka in en bild av ett av sina konstverk varje dag nu. Jag hoppas verkligen att de gör det, det här blir kul! säger Maria Oscarsson Marle.

Namnet ”Det flyter” syftar på de tekniker man kan använda. Det ska vara flytande material som till exempel akvarell, olja, tusch eller bläck. Målningar, snabba skisser, färgplumpar eller tumavtryck spelar ingen roll, fantasin sätter gränserna.

Vernissagen för samlingsutställningen – som alltså kommer att innehålla 30 bilder, en för varje dag i april – blir den 6 maj.