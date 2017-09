Konst: Guggenheim-museet drar tillbaka tre verk efter hot

Guggenheim-museet i New York har dragit tillbaka tre verk från den kommande utställningen "Art and China after 1989: Theatre of the world" efter att ha fått "explicita och upprepade hot om våld", skriver BBC.

Verken har fått kritik, och en namninsamling för att dra tillbaka verken har fått mer än en halv miljon underskrifter. Ett av dem, "Dogs that cannot touch each other", innehåller en video där pitbullhundar placerade på gångband är riktade mot varandra.

De andra två verken som dras tillbaka från utställningen är "Theatre of the world" och "A case study of transference".

Utställningen öppnar den 6 oktober.