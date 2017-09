Musik och quiz när kulturveckan drar igång – Caroline Wennergren avslutar fredagen

Från klockan 15 kommer det att vara full rulle i Folkets Hus i Nynäshamn under fredagen. Kulturveckan startar med en after work som går i musikens tecken. Först ut är en minimässa i Folkets Hus foajé ackompanjerad av trubadursång signerad Björn Arnehall. Kulturskolans Voice 2 Voice ska sjunga och det blir kulturquiz med musik och sång med Petra Garnås och Björn Arnehall.

Klockan 18.30 ställer sig så sångerskan Caroline Wennergren från Mölnlycke på Ankarets scen tillsammans med trion Per Strandberg på piano, Tom Tveita på bas och Per Boqvist på trummor. Det är jazzklubben JIN som har bjudit in den mångfacetterade sångerskan, som har sin kärlek för 30- och 40-talets jazzscen med sig – och sin följeslagare jazzdockan "Leroy Armstrong". Det här är ingen barndocka, poängterar Caroline Wennergren när NP ringer upp.

– Han är mer tänkt för en vuxen publik eftersom han pratar engelska, och så är han lite flörtig och kaxig.

Leroy, "Louie Armstrongs yngre bror" – tillverkad i och beställd från USA – har Caroline haft sällskap av på scen i fyra år nu, berättar hon. Idén växte fram under lång tid. Hon har övat i tio års tid, även om det var först för fyra år sedan Leroy gjorde entré. Buktaleri är ganska vanligt, buksång lite ovanligare.

– Men jag har alltid gillat sådana här dockor, och det är ju kul att ha en partner när man är ute och spelar!

Caroline Wennergren har fullt upp just nu. Spelningarna i olika delar av landet byter av varandra, och nyligen kom Caroline Wennergrens senaste album; "Caroline Wennergren goes vintage", inspelat med det rutinerade tolvmannabandet Vintage Jazz Big Band som nu har 30 år på nacken. Det är 14 låtar i en hyllning till Ella Fitzgerald, som skulle ha fyllt 100 år i år, berättar hon. Musikern Ebbot Lundberg gästar på plattan. Honom och bandet Augustifamiljen turnerade hon med för tio år sedan.

– Vi jobbar bra ihop, han är lika flummig som jag, säger hon och skrattar.

– Skämt åsido, han är så enormt duktig och musikalisk. Och han älskar storband!

Det är inte första gången Caroline Wennergren är i Nynäshamn, inbjuden av jazzklubben JIN. Hon har tidigare varit både på Radiokakan och på Sensommarjazzen med sin repertoar av Ella Fitzgerald-tolkningar och lite gammaldags soul och blues. Ella ligger henne exta varmt om hjärtat, berättar hon.

Vilken Ella Fitzgerald-låt tycker du mest om?

– "You showed me the way", jag tycker om berättelsen i den. Hon tillägnade den bandledaren Chick Webb som tog hand om henne och var som en pappa för henne när hon var ung. Hon sjöng den låten på hans begravning.

Hela programmet för kulturveckan finns på Nynäshamns kommuns sajt.

Caroline Wennergren:

• 2002 var då 17-åriga Caroline Wennergren med i ”Sikta mot stjärnorna” som Ella Fitzgerald. Hon sjöng då ”A-tisket, a-tasket”.

• Hon fick ett genombrott i Melodifestivalen år 2005 med låten "A different kind of love" och släppte samma år sitt debutalbum Doing the Bossa Supernova.

• Caroline Wennergren har framträtt med storband under många jazzfestivaler men har bland annat också turnerat med Christer Sjögren i showen "Show me Vegas", medverkat i Diggiloo-turnén och turnerat tillsammans med Ebbot Lundberg och Augustifamiljen.

• Hon gjorde comeback i Melodifestivalen 2015 med låten "Black swan".