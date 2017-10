Funkigt med Monica Dominiques trio på Konstpoolen

Monica Dominique är en av vårt lands främsta kvinnliga jazzmusiker och har länge verkat som pianist, arrangör och kompositör. Med sig till Konstpoolen har Monica Dominique två musiker med erfarenhet och bredd. Basisten Rigmor Bådal spelar förutom jazz såväl soul/disco, folkrock/visa som klassiskt. Hennes kollega Justina Lakin är en mångfacetterad trumslagare med rötterna i bluesens många grenar.

Trion har tidigare spelat tillsammans i Stockholms Stadsteaters uppsättning av ”Jösses Flickor – Återkomsten” och Vasateaterns hyllningsföreställning ”Snurra min jord” till poeten Lars Forssells 80-årsdag. I förpackningen DLB spelar de funkigt, tidlöst, uppsluppet orgelsväng, enligt arrangören. Det blir kända jazzlåtar som ”Misty”, ”Splanky” och ”Satin Doll”, men också Monica-original som den nya låten ”Come on”.

På 60-talet var Monica Dominique medgrundare till allmusikgruppen Solar Plexus, och medlem i sånggruppen Gals and Pals. Det var som pianist, sångare och låtskrivare hon blev känd, men Monica Dominiques artisteri sträcker sig långt bortom pianot. Under åren har hon synts och hörts i många sammanhang som mångsidig artist, låtskrivare, arrangör, musiker och skådespelare. Hon har till exempel skrivit schlagers (melodifestivalvinnaren Sommaren som aldrig säger nej (1973), varit med i revyer (bland annat med Hasse och Tage), i filmer (som Repmånad), underhållningsprogram (Gäster med gester) och musikaler (Spök). 2016 blev hon invald i Swedish Music Hall of Fame.

Som vanligt när JIN arrangerar musikkvällar på Konstpoolen finns det möjlighet att kombinera underhållning och mat. Kvällens hemlagade tips på Kafé Radiokakan en trappa ner serveras från klockan 18.

Biljetter kan man köpa på plats före konserten, eller i butiken Skivfönstret. Sin vana trogen bjuder också JIN sina medlemmar på en liten rabatt på inträdet. Och den som är under 20 år går in helt gratis.