Kulturskolan hyllar stjärnor som gick bort – vårkonsert med Prince och David Bowie

Kulturskolan i Nynäshamn bjuder in till sin årliga vårkonsert söndag den 26 mars. I år blir det en hyllningskonsert till de stora popstjänor som gick bort under de förra året. Musiken framförs av Nynäshamns Blåsarsymfoniker och Blåsmästarna från Kulturskolan.

– Av David Bowie kommer vi spela "Life on mars" och "Let’s dance", som många känner igen. Av George Michael kommer vi bjuda på 80-talsklassikern "Wake me up before you go go". Vi kommer även hylla Prince med ett medley, säger Andreas Carpvik, brasspedagog, ansvarig för konserten.

Av David Bowie kommer vi spela "Life on mars" och "Let’s dance", som många känner igen. Av George Michael kommer vi bjuda på 80-talsklassikern "Wake me up before you go go".

Det är inte bara poplegender som kommer att hyllas. Även Star Wars-skådespelaren Carrie Fisher kommer att uppmärksammas.

– Till Carrie Fishers minne kommer vi att spela prinsessan Leias ledmotiv, från den första filmen. Vi kommer även att spela de mer kända styckena från Star Wars, som exempelvis Darth Vaders ledmotiv, säger Andreas Carpvik.

Vi kommer även att spela de mer kända styckena från Star Wars, som exempelvis Darth Vaders ledmotiv.

Det kommer utan tvekan att bli mycket nostalgi enligt skolans rektor Kroum Zachariev.

– Det blir lite nostalgi när man hör låtar man förknippar med sin ungdom. Vi försöker väcka nostalgin, men de minnena kan också väcka vemodiga känslor, säger han.

Det är inte bara Kulturskolans egna elever som kommer att delta i konserten. De kommer ackompanjeras av musikprofilen Kenth Skafvenstedt. Han medverkar som basist under konserten, men kommer också att hylla stjärnorna.

– Kenth Skafvenstedt ska sjunga en hyllningsång i eget arrangemang, säger Andreas Carpvik.

Andreas Carpvik kan även avslöja att en av orkestrarna bjuder på något extra för publiken.

– Blåsmästarna har en överraskning i beredskap. Det är en liten knorr, säger han.

"Sound of Stars" framförs i Ösmo kyrka söndag den 26 mars klockan 16.00. Det är fri éntre.