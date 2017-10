Music Hall of Fame flyttar till museum: Berättar Sveriges moderna historia genom dess musik

Utställningen ska bestå av två delar. Dels en del där de 39 musikskapare som hittills valts in i Hall of Fame hyllas, dels en del där besökarna kan följa den svenska musikens utveckling sedan 1920-talet.

Varje år väljs en samling svenska artister in i Swedish Music Hall of Fame, med syfte att "hylla det gångna seklets viktigaste aktörer inom populärmusiken". Vilka som väljs in brukar presenteras i februari, och i år var det bland andra Lill-Babs, Looptroop Rockers, The Cardigans och Magnus Uggla.