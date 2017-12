Traditionell julkonsert med "Kvart i fyra"

Den 16 december blir det finstämt när sånggruppen Kvart i fyra sjunger in julen på Konstpoolen i Nynäshamn. Julkonserten har blivit tradition för trion som har sjungit tillsammans i många år nu. Under julkonserten bjuder gruppen på traditionell och ny julmusik i sin alldeles egna tappning. Man har även bjudit in gitarristen Johan Bökman som gästspelar på några låtar.

Gruppen består av Agneta Christiansen, Lena Lundgren och Mathilda Kurtsson som har många musikaliska engagemang vid sidan av "Kvartarna".

Konserten börjar kl 17. Efteråt inbjuds det till julavslutning på Kafé Radiokakan en trappa ner. Där kan man få sig en jultallrik ackompanjerat av lite julspex.