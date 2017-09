Orgelkonsert – Play it again Sam, beloved music from the movies, är titeln för konserten som ges på Nynäshamns kyrka på söndagskvällen. Den entimmeslånga konserten börjar klockan 18.00. Artisten för kvällen är församlingens organist Inger Dalene som spelar kända stycken från filmer på orgel och piano.