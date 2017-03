Amerika ska göra Dramaten "great again" i höst

"Make Dramaten great again" står det på den röda keps som regissören Alexander Mörk-Eidem bär när nationalscenen presenterar sin nya repertoar. I höst sätter han upp "Swede Hollow" på Elverket – utifrån Ola Larsmos roman om utvandrarsvenskar på botten av samhället i Minnesota. Bara två veckor senare planerar han premiär för ännu en pjäs med USA-tema, som han ännu inte kan avslöja något om.Varför ska vi tänka så mycket på USA?

– Vi gör ju det. Man kan inte öppna en tidning utan att läsa ett Trumpcitat. Men vår uppgift blir att gå på djupet, på vilket sätt är landet likadant och hur är det annorlunda? Att vi väljer att prata så mycket om Amerika säger också något om vilka vi är.

Det amerikanska temat återkommer också i "Angels in America" av Tony Kushner i regi av Farnaz Arbabi. Rikard Wolff spelar rollen som Roy Kohn, en högerpolitiker och före detta rådgivare till Trump, som hatar judar och homosexuella – trots att han själv är gay. Han är "den mest förskräckliga människan i USA", säger Wolff som pekar på att dagens Trump-administration är hans arvingar i rakt nedstigande led.

– Pjäsen säger något om latent homofobi och om kampmomentet som finns än i dag. Jag känner oerhört många som sliter för rätten att få leva sina liv som homosexuella.

Skildringen av 80-talet, med dess bakslag mot kvinno- och människorättsrörelsernas framgångar, speglar enligt regissören Farnaz Arbabi vår tid på ett skrämmande sätt.

– Många av de mänskliga rättigheter vi tycker är självklara är nu under förhandling och flera ledare i världen plockar bort dem, det ser vi inte minst i USA.

Dödsskjutningarna i förorten lyfts också upp, med gästspelande fryshusetpjäsen "Klipp han". Artisten Rosh skriver både manus, musik och står på scen, utifrån egna erfarenheter av två år med "för många begravningar".

Jenny Andreasson regisserar dramatikern Alfhild Agrells "Ensam". Mattias Andersson är dubbelt aktuell, och skriver sin första pjäs sedan 2010. "Uppenbarelsen" handlar om religionssyn, verklighetsuppfattning och alternativa sanningar.

Bland övriga nyheter finns teaterchefen Eirik Stubøs uppsättning av "Kung

Oidipus/Antigone" med Reine Brynolfsson och Sanna Sundqvist i rollerna. Jan Malmsjö återvänder till Dramaten med en roll i Samuel Becketts "Krapps sista band".

FAKTA: DRAMATENS HÖST I URVAL

*"Här kommer alla känslorna på en och samma gång". David Wiberg regisserar en pjäs om tre komiker som är instängda i ett rum där de ska försöka få varandra att skratta så de gråter. Premiär 1 september.

*"Ensam" av Alfhhild Agrell, som var en av 1880-talets mest spelade dramatiker. Ett porträtt av en mor och dotter-relation. Premiär 2 september.

*"Anna Karenina". Lev Tolstojs klassiker spelas för första gången på Dramatenscenen, med Livia Millhagen i huvudrollen. Regi av Tobias Theorell, Premiär 9 september.

*"Fadren" av August Strindberg, i regi av Anna Pettersson. Hon och Johan Rabaeus tar sin dispyt om hur man ska tolka ett klassiskt drama till scenen. Premiär 24 augusti.

*"Krapps sista band", personlig pjäs av Samuel Beckett i regi av Karl Dunér. På scen står Jan Malmsjö. Premiär 14 oktober.

*"Swede Hollow" i regi av Alexander Mörk Eidem får premiär 8 november.

*"Uppenbarelsen" är en nyskriven pjäs av Mattias Andersson där en grupp människor får en kallelse att utföra ett heligt offer. Premiär 16 november.

*"Klipp han" med musik av Rosh. I samarbete med Fryshuset om dödskjutningarna i förorterna. Regi: Ulf Stenberg och Emil Rosén Adsten. Premiär 23 november.

*"Angels in America" av Farnaz Arbabi, med bland andra Rikard Wolff. Premiär av del ett i februari 2018 och del två 22 februari.

*I "The mental states of Sweden" tolkar Cullbergbaletten livsgörande händelser i människors liv via dansen. Regi av Mattias Andersson. Premiär 8 september på Elverket.