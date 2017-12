Hushållen den största boven – så kan du minska ditt eget matsvinn

Riv ostkanter och frys in till pasta och gratänger. Gör en restmiddag av frysta småportioner och en smarrig gratäng av potatis, kött, fisk och grönsaker som har blivit över. Frukt som börjar bli gammal använder man till fruktsallad eller fryser in till smoothies och torkade brödkanter maler man till ströbröd.

Ja, det är tips som kom in efter NP:s efterlysning om hur ni läsare gör för att minska mängden mat som hamnar i soporna.

För det är hushållen som är den största boven när det gäller matsvinnet. Ungefär 19 kilo ätbar mat slängs i soporna och 26 kilo hälls bort i slasken, per person och år. Mycket slängs för att vi köper för mycket, glömmer mat längst in i kylen och kastar rester i stället för att göra något av dem. Enligt Livsmedelsverkets beräkningar skulle ett hushåll kunna spara 3 000-6 000 kronor per år på att minska sitt svinn.

Men det är inte bara ekonomin man gör en tjänst genom att ta hand om överbliven mat. Den mat vi svenskar slänger i onödan varje år motsvarar utsläppen från 360 000 bilar under ett års tid.

Min insats kanske inte gör jättestor skillnad, men om vi alla bidrar kan vi skapa en förändring.

En av dem som skickade in sina tips till NP, och därmed vann en trisslott i NP:s tävling, är Karin Flodin i Nynäshamn. Hon tänker mycket på hur vi belastar vår miljö och vilken värld vi lämnar efter oss till barn och barnbarn.

– Min insats kanske inte gör jättestor skillnad, men om vi alla bidrar kan vi skapa en förändring. Det är viktigt och för mig känns det bra att göra det jag kan, säger hon.

Läs också: Willys skänker mat till Skyddsvärnet – 360 ton mat till välgörenhet i stället för i soporna

Karin Flodin slänger ytterst sällan någon mat. Egentligen är det inte svårt, säger hon. Hon handlar inte så mycket mat, lagar inte så stora portioner, använder det som blir över till nya rätter och håller koll i kyl och frys.

– Det är en vana. Jag gick i pension i augusti, men innan dess var jag miljöombud på en barnläkarmottagning på Karolinska i Huddinge. Då handlade det mer om mängder, materialval, arbetsförhållanden i leverantörsledet och så vidare. Men det blir ett sätt att tänka. Det här med maten är en del i ett helhetstänk, säger hon.

– Jag sopsorterar också, tar med kassar när jag handlar för att inte bygga berg av plastkassar hemma och slänger de rester som ändå blir i den fraktion som är avsedd för matrester och som blir till biogas.

Vi närmar oss julen med dignande julbord. Vad är dina tankar kring det?

– Att satsa på det man verkligen vill ha och inte göra så mycket. Vi brukar ha knytkalas och det som inte går åt tar man med sig hem. Då behöver inte värdparet att stå med all överbliven mat vilket ökar risken för att det åker i soporna. Julmaten är ju trots allt godast på julafton.

Läs också: Här blir gammal mat till vällagade luncher – Skyddsvärnet räddar svinnet från soporna

Läs också: Skärgårdscaféet minskar matsvinnet med appen Karma – laddar upp överskottsmat till försäljning

Fakta: Några enkla tips för att minska matsvinnet

Planera dina inköp. Kolla vad du har hemma och köp inte mer än du gör av med.

Ät upp maten i tid. Håll koll på maten i kyl och frys, även det som står längst in.

Förvara maten rätt: Sätt in kylvaror (kött, fisk och mejerivaror) i kylen så fort som möjligt. Bra kylskåpstemperatur är +4°C.

Frukt och grönt håller längre om de förvaras i kylen. Köp hellre lite och ofta.

Frys in mat som du inte gör av med. Många livsmedel som mjölk, grädde, ost, smörgåsskinka och matrester går bra att frysa. Bra frystemperatur är -18°C.

Släng inte mat bara för att den har passerat bäst före-datum – ofta håller den mycket längre. Titta, lukta och smaka först.

Ta hand om rester – gör en plockmåltid, använd dem i en ny maträtt eller frys in.

Om du köper storförpackningar – dela upp i mindre förpackningar och frys in det som inte går åt.

Gå regelbundet igenom frysen och planera för att äta upp maten i tid.

Källa: Livsmedelsverket