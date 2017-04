Örebroföraren Marcus Ericsson har stora problem med sin Sauberbil just nu, och kommer få starta näst sist i söndagens race i Sotji. På lördagen hade han dessutom rejäl otur, då han i kvalets slutsekunder var på väg att passera bland annat stallkompisen Pascal Wehrelin när just Wehrlein åkte av och orsakade gulflagg, vilket gjorde att Ericsson tvingades bromsa in och avbryta sitt sista kvalförsök.

