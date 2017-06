Marcus Ericsson näst sist i kvalet – men flyttas upp till racet: "Banan är hänsynslös"

Marcus Ericsson, formel 1-föraren från Örebro, startar på 17:e plats i Azerbadjans GP på söndagen. Det står klart efter lördagens kval, som blev en rätt annorlunda historia på den bitvis knixiga stadsbanan i Baku.

Ericsson var näst långsammast av förarna som kom till start i kvalet med tiden 1.44,795, över tre tiondelar bakom teamkompisen Pascal Wehrlein som tog sig vidare till andra kvalomgången. Något som enligt Viasats expert och Ericssons egne rådgivare Eje Elgh kan ha berott på att svensken valde att gå i depå och byta däck medan de flesta andra förare, inklusive Wehrlein, låg ute och körde under hela kvalomgången: De mycket speciella förutsättningarna gjorde nämligen att däcken verkade gå fortare och fortare.

– Jag tror att det var ett misstag av Marcus att gå in, sa Elgh i tv-sändningen.

– Det har varit tufft med det låga greppet som är på banan och att få däcken att fungera. Jag tycker att det kändes lite bättre i kvalet, vi var lite mer med i fajten med de andra, men för min del var det inte riktigt tillräckligt, säger Ericsson själv till Viasat.

Ericsson hade bara McLaren-föraren Stoffel Vandoorne bakom sig i kvalet, men Renaultföraren Jolyon Palmer kom inte ens till start i kvalet efter en bränsleläcka som gjorde att hans bil fattade eld under lördagsförmiddagens avslutande träningspass, och McLarens Fernando Alonso har 40 startplatsers bestraffning efter ett motorbyte – så Marcus kommer att starta från 17:e ruta, med tre bilar bakom sig, i söndagens race. Även Vandoorne har för övrig en rejäl bestraffning att vänta efter motorbyte – 35 placeringar – vilket gör att han kommer starta näst sist.

Men Ericsson ser sig alls inte slagen på förhand inför racet.

– Det är ett långt race och på den här banan borde det kunna hända mycket. Så sa vi förra året också, men då var det ett rätt så lugnt race utan så många incidenter (inga krascher, 18 av 22 förare tog sig i mål). Men vi får se hur det bli i morgon, banan är hänsynslös och det är lätt att göra misstag, och jag hoppas att det blir ett händelserikt race där vi kan plocka upp möjligheterna när de visar sig, säger Ericsson till Viasat.

Wehrlein tog sig alltså till andra kvalomgången, där han slutade 15:e och sist, vilket gör att han startar från 15:e ruta i söndagens race. Det var tredje gången i år som tysken tog sig vidare från första kvalomgången, Ericsson har klarat det två gånger, och den interna kvalstatistiken mellan de båda Sauberförarna är nu 5–1 i Wehrleins favör.

Den tredje omgången – dit bara bilar från Mercedes, Ferrari, Red Bull, Force India och Williams tog sig – såg kvalets enda krasch när Red Bulls Daniel Ricciardo fick sladd och gick in i muren. VM-tvåan Lewis Hamilton, Mercedes, tog pole position närmast före sin stallkompis Valtteri Bottas, medan VM-ledande Sebastian Vettel, Ferrari, får nöja sig med fjärde startposition, bakom sin teamkompis Kimi Räikkönen. Red Bulls Max Verstappen var best of the rest på femte plats.

Söndagens race startar 15.00. Marcus Ericsson ligger på 18:e plats i mästerskapet efter sju av 20 VM-deltävlingar.

Kvalet pågår, texten uppdateras!

Resultat: Kvalet till Azerbadjans GP

I tredje kvalomgången: 1) Lewis Hamilton, Storbritannien, Mercedes, 1.40,593, 2) Valtteri Bottas, Finland, do, 1.41,027, 3) Kimi Räikkönen, Finland, Ferrari, 1.41,693, 4) Sebastian Vettel, Tyskland, do, 1.41,841, 5) Max Verstappen, Nederländerna, Red Bull, 1.41,879, 6) Sergio Perez, Mexiko, Force India, 1.42,111, 7) Esteban Ocon, Frankrike, do, 1.42,186, 8) Lance Stroll, Kanada, Williams, 1.42,753, 9) Felipe Massa, Brasilien, do, 1.42,798, 10) Daniel Ricciardo, Australien, Red Bull, 1.43,414.

Utslagna i andra kvalomgången: 11) Daniil Kvyat, Ryssland, Toro Rosso, 1.43,186, 12) Carlos Sainz Jr, Spanien, Toro Rosso, 1.43,347, 13) Kevin Magnussen, Danmark, Haas, 1.44,267, 14) Nico Hülkenberg, Tyskland, Renault, 1.44,267, 15) Pascal Wehrlein, Tyskland, 1.44,603.

Utslagna i första kvalomgången: 16) Fernando Alonso, Spanien, McLaren, 1.44,334 (flyttas ned 40 placeringar, startar sist), 17) Romain Grosjean, Frankrike, Haas, 1.44,468, 18) Marcus Ericsson, Sverige, Sauber, 1.44,795, 19) Stoffel Vandoorne, Belgien, McLaren, 1.45,030. Jolyon Palmer, Frankrike, Renault, kom ej till start.