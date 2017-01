Coca-Cola laddar inför Melodifestivalen – med Fanta och Cola i samma flaska

Den 4 februari arrangeras den första deltävlingen i Melodifestivalen. Coca-Cola Enterprises Sverige AB i Jordbro – som har en hel del anställda från Nynäshamn – hoppas att festivaltittarna vill testa deras nya produkt Fanta Mezzo, som denna vecka skeppas ut till butiker runtom i Sverige.

– Det är en limited edition som lanseras exklusivt under Melodifestivalen för att bidra med lite extra festlighet, berättar Eva Okmian Danielsson, som är presskommunikatör på Coca-Cola.

Fanta Mezzo smakar både apelsin och cola. På så vis liknar den smaken Fanta Black Orange – som en del lite äldre läskentusiaster minns från 1980-talet.

– Vi vet att blandningen är en uppskattad klassiker från 80-talet och det är en dryck som många har efterfrågat. Nu vill vi ge de unga möjligheten att upptäcka drycken för första gången, säger Björn Lindblad, som är varumärkesansvarig för Fanta.

Fanta Mezzo finns sedan tidigare i Nederländerna och även i Tyskland, där den heter Mezzo Mix. Eftersom drycken har blivit en succé i bägge länderna hoppas Coca-Cola att den också ska gå hem i Sverige.

– Vi har sett folk på stan som själva blandar Coca-Cola och Fanta och vi vill göra det lite enklare för dem, säger Björn Lindblad.

Fakta: Smakblandningar vi minns – eller?

Coca-Cola Cherry: Cola med körsbässmak lanserades på 80-talet, under namnet Cherry Coke. Under en period var den inte så lätt att få tag på i Sverige. 2012 började Coca-Cola i Jordbro åter att producera den – men den säljs enbart i 33-centilitersburkar. 2016 lanserades även den sockerfria Coca-Cola Cherry Zero.

Coca-Cola Vanilla: Cola med vaniljsmak lanserades i början av 00-talet, under namnet Vanilla Coke. Efter några år försvann den från den svenska marknaden. Sedan 2013 produceras den återigen av Coca-Cola i Jordbro och precis som Coca-Cola Cherry finns den enbart i 33-centilitersburkar.

Coca-Cola with Lemon och Coca-Cola with Lime: Cola med en liten touch av citron eller lime såldes i Sverige i början av 2000-talet. Enligt information på Wikipedia finns citronvarianten kvar på flera marknader medan versionen med lime endast produceras i Rumänien.