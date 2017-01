Häringe slott får ny ägare – fotsätter att vara konferenshotell

Hotellkedjan C/O Hotels har under de senaste 19 åren drivit verksamheten på Häringe slott, som ligger en stenkast norr om gränsen mellan Nynäshamns kommun och Haninge kommun. Nu har Jenny Ljungberg – som står bakom C/O Hotels – sålt den anrika byggnaden.

– Häringe är en mycket speciell plats för mig och min familj och det har varit en ära att få förvalta och utveckla slottet till den unika plats det är idag, säger hon i ett pressmeddelande.

Ny ägare till slottet är fastighetsbolaget Savana AB, som drivs av Vesko Mijac. Hotell- och konferensverksamheten kommer att fortsätta.

– Jag är mycket glad över att Savana AB tar över med visionen att driva verksamheten vidare precis som förut med nya, kapitalstarka och passionerade ägare. Det ska bli spännande att följa deras resa, säger Jenny Ljungberg.