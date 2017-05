200 verk tävlade i ”konstkalendern” i april– nu kommer utställningen

Under april har vem som helst kunnat skicka in ett konstnärligt bidrag digitalt till Maria Oscarsson Marle och Fredrik Johansson på Konstpoolen, för att ha chansen att vara med i utställningen ”Allt flyter” i maj. Och nu är det dags. Totalt kom cirka 200 bidrag in under ”konstkalendern” i april, och varje dag valdes ett verk ut att delta i utställningen. Förutom de 30 aprilverken valdes dessutom femton extra verk ut. Samtliga 45 verk visas under utställningen som startar lördagen den 6 maj, och avslutas den 24 maj. Vernissagen är mellan klockan 12 och 15.