I backspegeln – Festivalsommar 1979 med Nynäshamns eget Woodstock

Bildspel: Lövstock 1979 – band- och publikbilder

Banden var många, men replokalerna få i Nynäshamn 1979. Och själva tanken med att arrangera en festival med lokal musik var att visa politikerna hur många lokala band det faktiskt fanns, enligt NP den 19 juni 1979. ”De växer upp som svampar ur jorden” skrev NP:s reporter Dan Sandahl.

Lördagen den 16 juni 1979 var det dags. Den första Lövstockfestivalen skulle gå av stapeln. Folk började strömma till Lövhagens friluftsområde redan på förmiddagen och klockan 12 började det första bandet spela.

– Publiken skötte sig utmärkt. Det var lugnt hela tiden och det ska publiken ha tack för, sa Rolle Oxhagen i gruppen Trance till NP efteråt.

Om det var någon grupp som stal publikens hjärta mer än någon annan kan det ha varit gruppen Stenben där den äldsta medlemmen bara var 12 år gammal. Lasse Halapi, Per Malmberg, Calle Carlsson, Tomas Rönnlund och Anders Jansson från Viaskolan (som då var låg- och mellanstadieskola) hade många gamla 50-talsrocklåtar på sin repertoar.

Nynäshamns första Lövstock slutade dock lite tidigare än planerat, när ljudanläggningen gick sönder. Det var när det sista bandet Tears spelade.

– Det var snopet, men jag tycker att det blev lyckat ändå. Vi kommer igen, kanske redan till sensommaren, men annars nästa år. Då ska vi försöka få hit några band utifrån också, sa Rolle Oxhagen och Tomas Larsén till NP.

Och så blev det. Lövstock blev ett återkommande arrangemang fram till 1994, och åtskilliga nynäshamnare har suttit i gräset på Lövhagen och lyssnat på musik genom åren. Artisten Steve Future spelade första gången på Lövstock 1984, och kom sedan tillbaka flera gånger. När han spelade i Nynäshamn tidigare i år berättade han att han planerar ett jubileum 2019.

Ekonomiskt sett ska Nynäshamns Woodstock ha gått plus minus noll första året. Kostnaderna för arrangemanget var cirka 2000 kronor, och det var ungefär vad den frivilliga entréavgiften inbringade.

Kommer du ihåg banden?

1979: Dragets Kanal, Analys, Vat 69, Raka Spåret, 1961, Stenben, Dolle, Rotten, Åke Engström Blues Band, Trance, Konvoj, Tears.

1980: Music Dots, Ökad Effekt, Jörgen o Per, De Brio Bojs, Helium Head, Shazam, Loke, Toxin, Harbour Street, Konvoj, Isterband (rikskända med ”Mina Röda Skor”), McMurdo, Lövstock Musikhus, Medium Rock, CJSS, The Same, Trött, Stenben.

1981: Isterband, I.Z, Regnrock, Valium Street, ABKK, Oves Panda, De Brio Bojs, R.E. M (nej, inte den amerikanska gruppen), Mina Mått Mätt, Ultra, Batmen, Helium Head, Loke, Smile, Annies Group, Deep Freeze, Pop 180, Express, Stockhouse Bluesband, Trött, Konvoj.

1982: De Brio Bojs, Konvoj, Castrum dolaris, Ruset, Leopard Mannbiff, Memory, Isterband, Proud People, Burning Devil, Timpa, Loke.

1983: Möjlig Apertif, Blues Hunter, Schampoo (Helikoptern Störtar), Timo Laukkanen, Tape, Curres Svånggäng, Trazador, Mannish Boys, Legacy, Lovi'n air, Tjines Rockarna.

1984: Lasse Eneborg, Hans De Timo United, Ultra Flash, Tread, Next Position, The Real Jazz Fake Group, Ösmo Herreys, Steve Future Band, Friday Angels, Radio, Plastered Down Crickete, Helikoptern Störtar, Linus And The Losers, Pierre Tietjens, Stenben.

1985: Ras Dashan, Lövstock Rockers, Generals, Lasse Eneborg, Coq no 19, Loke, Kenneth Pettersson, Selection, DDT, Stenben, Steve Future Band, Bhtoom Bthoom Piehead, The Real Jazz Fake Group, Isabel, Nightmare, George Halloween & The Style Eyes.

1986: Steve Future Band, Ulla Bella Band, Loke, Ronson & Henke, Stenben, Nine 100, Lorentzson & Friends, Jealousy, Motel Toy, Red Checkers, Fyra tjejer från Adolf Fredrik, Warehouse.

1987: Fia Med Knuff, Ulla Bella Band, Bhtoom Bthoom Piehead, Tony Wyatt and The Criminals, Lorentzson & Friends, Twaang, Agent Bulldog, Rockers, Tears, Can The Can, Black Adder.

1988: Araya, Fia Med Knuff, Oblivyon, After Eight, Rendez Vouz, Little Orchestra, Ronson & Henke, Bhtoom Bthoom Piehead, Progress, Fly By Night, Twaang, Loke, Soul Patrol, Tony Wyatt.

1989: Brash, Five Men, Fia Med Knuff, Ågrens, Cover Crew, Holbergs, Isterband, Lorentzson, Ital Roots, Steve Future Band, Lena Lundgren, Tusen Tungor, Jersey, Tony Wyatt, After Eight, Avenue, Rain Refrain, Sha Boom, One Corner, Active, Slim Pim, Loke, Progress.

1990: Kenta & Ronson, Flint, Curse, Tequila, Sound Rise, Tusen Tungor, Bökman And His Lövstock Big Band, John Doe, Bad Taste, Oliver Twist, Steve Future Band, Neptuns, Still Alive And Well, Under Cover, Lena Lundgren Band, Loke, Yale Bates, Bison, Dirty Deal, Force Ten, Bratata.

1991: Double Action Police Man, Brainless, R.O.P, Dedication, Blackmail, Mothers Pride, Tequila, V & She, Red Alley, Force Ten, Corruption, Sister Tambourine, Heman Hunters, Mid-West Covers, Cat Diezel Power, Expurgate, Ågren, Active, Regnbågskapellet.

1992: Brio Boys, Sister Tambourine, Corruption, Regnbågskapellet, Jan-Egil, Tequila, Expurgate, Jonny And The Proggers, Blue Brew.

1993: Blitz Krieg Boppers, Halidom, Malbin Band, Super Sonic Boys, Nocturnal Obsession, Plus Moms, Highlander, Power Play Underground, Love Junkies, N Persson Band, Små Gröna Män, Unpure, After All, Ulla Alias Duva, Expurgate, Sunshrine.

1994: M Tjärnhammar, Henning, Sister Tambourine, J.F.K, Access, N Persson band, Magnus Lindberg, Halidom, K.F.I.B, Heavy Cowboys, Blue Brew, Chainmeiz, Manic Sound Panic, Unpure, It, Expurgate, Van Palten And His Wannabees.

