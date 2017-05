Into the Factory söker arbetsglada musikälskare – gärna med lokalkännedom

Den 10–12 augusti kommer den elektroniska musikfestivalen Into the Factory till Stora Vikas gamla fabriksbyggnad. Arrangören räknar med att omkring 4 000–5 000 besökare kommer att besöka festivalen. Under de tre dagarna kommer 75 akter att spela.

För att klara av detta kommer ungefär 100 volontärer att behövas.

– Vi söker drivna och arbetsglada musikälskare, säger arrangören Ivar Forstadius.

– Men det är viktigt att man vågar kavla upp armarna och är öppen för att vara flexibel. Ibland får man rycka in där man minst anar för att ett akut problem uppstår. Att jobba på en festival är utmanande, det händer mycket som är svårt att förutse, men också väldigt roligt.

Arbetsuppgifterna varierar mycket och kan inkludera montering av konst, att hjälpa till i barer, bygga upp scener och jobba i backstage-området.

Lokalkännedom är en merit, då volontärerna kan behöva agera chaufförer.

Arbetet är oavlönat. Men volontärerna får festivalbiljett, tältplats och mat i utbyte. Festivalen kommer också att anställa funktionärer som får betalt.

Intresseanmälan kan göras på arrangörens hemsida (musicgoesfurther.com).

Läs även: Legendariska artister kommer till Stora Vika – kan bidra till att lyfta orten

Läs även: Stora Vikas musikfestival Into the Factory planerar att återkomma flera år framåt

Läs även: Elektronisk musikfestival till Stora Vika