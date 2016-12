Johan Rheborg "springer fritt" till Nynäshamn – gör stand up-show

Skådespelaren och komikern Johan Rheborg gör ett besök i Nynäshamn på onsdagen den 22 februari. Han genomför då en stand up-show på Folkets Hus.

I ett pressutskick säger Johan Rheborg så här:

– Just nu spelar jag "Bullets over Broadway" för fulla hus, fyra dagar i veckan, på Göta lejon i Stockholm. Men jag älskar stand up. Därför har jag beslutat mig för att göra en liten miniturné på udda dagar under våren. Jag behöver springa lite fritt helt enkelt.

Föreställningen börjar klockan 20 och pågår drygt en timme.

– Jag tar med mig en support som kör stand up 10 minuter och sen kör jag 60-70 minuter. Rakt på. Ingen paus. Funderingar och roligheter i en salig röra. Vad tror ni? Det blir väl skoj?

Redan den 25 januari kommer Johan Rheborgs kollega Henrik Schyffert till Nynäshamn, för att göra en provföreställning inför sin stand up-turné. Om det har NP berättat tidigare.