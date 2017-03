75 artister väntas till Into the Factory i augusti

– Stämningen är väldigt god, alla i arrangörsteamet är superpeppade och allting löper på väldigt bra. Det handlar mycket om att vi känner en välvilja från de lokala krafterna. Från politiskt håll upplever vi att det finns en nyfikenhet och ett engagemang i projektet och likaså verkar markägare, grannar och föreningar tycka att det här är spännande och positivt, säger Ivar Forstadius, en av arrangörerna bakom festivalen Into the Factory.

10-12 augusti äger festival rum i Stora Vikas gamla fabriksområde. Precis som på ”moderfestivalen” Into the Valley i Dalhalla fokuseras det på elektronisk musik, på de fyra scenerna kommer en ständig ström av artister avlösa varandra under de tre dagarna.

– I stort sett alla artister är signade och klara och det handlar om ungefär 70 stycken. Vi har släppt namnen på 43 av dem och kommer fortsätta presentera nya artister en bit in i april, ja, kanske ända in i maj.

Av de internationella artisterna lyfter Ivar Forstadius fram namn som tyska Marcel Dettmann och Moodymann från USA som två av de mest spännande akterna. Extra stolt är han för att amerikanske houseveteranen Mr Fingers, vars riktiga namn är Larry Heard, kommer.

– Det är den bokningen som blev mest uppmärksammad av våra följare på Facebook, de verkade bli helt chockade över att vi lyckades få hit honom. Jag vet inte om han ens har spelat i Sverige tidigare men om han har det så var det i så fall så länge sedan att ingen minns det längre. Den spelningen kommer jag definitivt inte missa!

Den svenska superstjärnan i sammanhanget är Adam Beyer och han lär dra även utländsk publik till Stora Vika.

– Den bokningen är vi också jättestolta över. Adam Beyer brukar spela i Sverige en gång per år så det är såklart jätteroligt att det blev i Stora Vika den här gången.

Arrangörerna försöker eftersträva en så pass jämn könsfördelning bland artisterna som möjligt och de har lyckats boka in flera stora kvinnliga artister som Tini, Nastia och Magda. Nu är förhoppningen att kunna erbjuda publiken ett utbud alldeles utöver det vanliga.

– Det här är inte som vilken klubbkväll som helst utan det är en unik upplevelse både med svenska och internationella mått. Redan nu har vi biljettköpare från 34 länder som har tänkt ta sig hit i augusti, det är ju fantastiskt roligt att folk från andra sida jordklotet vill komma till Stora Vika och lyssna på musik!

Ungefär 6 000 personer räknar man med kommer att besöka festivalen, det ställer stora krav på smarta logistiklösningar.

– Just nu försöker vi bygga en infrastruktur och logistik som gör att folk kan ta sig till området både från Nynäshamn och från Stockholm. Vi kommer se till att ha bussar som går till och från bägge städerna men det kommer också att finnas möjlighet att parkera sin bil i campingområdet.

Festivalens primära fokus ligger på musiken men den kommer även att innehålla en hel del konst. Senare i mars kommer arrangörerna gå ut och efterlysa konstnärer som är intresserade att bygga upp sina verk på festivalområdet.

– Konstdelen av festivalen är också väldig viktig, tanken här är att konstnärer ska kunna skicka in sina idéer till oss, vi väljer ut de olika installationer, skulpturer eller andra konstverk som vi vill ha med och så kommer de sedan produceras på plats och visas upp för vår publik. Det kommer att bli en fantastisk mångfald med både musik och konst, ett unikt tillfälle för kulturen att ta plats, säger Ivar Forstadius.

Läs även: Legendariska artister kommer till Stora Vika – kan bidra till att lyfta orten

Läs även: Flera artister till musikfestival i Stora Vika

Läs även: Första artisterna klara för ny technofestival i Stora Vika

Läs även: Stora Vikas musikfestival Into the Factory plkanerar att återkomma flera år framåt

Läs även: Elektronisk musikfestival till Stora Vika