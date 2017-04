Guardian rekommenderar musikfestivalen i Stora Vika

Into the factory, som arrangeras i Cementas gamla fabrik i Stora VIka den 10-12 augusti, beskrivs av den inflytelserika tidningen The Guardian som en festival för publik som gillar att "partaja i lite råare miljöer".

Into the factory ingår i en trio av elektroniska dansmusikfestivaler som arrangören Music goes further satsar på i sommar och vinter. Det är deras varumärke Into the valley som växer. Musikfestivalen Into the Valley arrangerades första gången sommaren 2015 i "kalkbrottsarenan" Dalhalla utanför Rättvik i Dalarna.

I sommar blir det dock ingen festival i Dalhalla. Arrangörerna vill i stället etablera sig internationellt och deras första av tre festivaler går av stapeln i ett stenbrott i Rummu i Estland den 29 juni till 1 juli under namnet Into the valley. Den 10-12 augusti är det så dags för Into the factory i Stora Vika och i januari 2018 flyttar konceptet hela vägen till Kapstaden i Sydafrika. Där anordnas den 26-27 januari Into the castle i den gamla stadsborgen Castle of Good Hope mitt i staden.

75 akter är bokade till festivalen i Vika, bland andra tyska Marcel Dettmann och Moodymann från USA. Den amerikanske houseveteranen Mr Fingers kommer också, likaså svenska Adam Beyer och polska Magda.