Legendariska artister kommer till Stora Vika – kan bidra till att lyfta orten

Efter den akuta stängningen av Vika skola är Stora Vika ett samhälle med stukad framtidstro. Samtidigt har lokala krafter på orten börjat att mobilisera för att skapa en nytändning för den tidigare bruksorten.

Ett positivt tillskott för Stora Vika är technofestivalen Into the Factory, som arrangeras den 10 till 12 augusti i den nedlagda cementfabriken i Stora Vika. NP har berättat om festivalen tidigare.

Nu har arrangörerna offentliggjort namnen på ytterligare åtta artister som kommer att framträda. Det är Barac, Daniel Avery, Fabio & Stef, Juan Atkins, Julia Govor, Larry Heard aka Mr Fingers, Tijana T och Vril.

– Några av de namnen är riktiga legender inom elektronisk dansmusik och det är en ära att få bjuda in dem, säger Mattias Hedlund, hos arrangören Music goes further.

– Men alla artister vi har bokat, oavsett hur etablerade de är, är faktiskt lika viktiga för att skapa just den känsla vi vill få till.

25 andra artister har sedan tidigare bokats till Into the Factory.

– Vi bakom festivalen jobbar hårt med att skapa bästa tänkbara inredning, bästa tänkbara mat från lokala kockar och restauranger, de bästa bartendrarna från området för att servera spännande dryck samt nytänkande konst för att festivalbesökarna ska få den rätta känslan. Men musiken kommer alltid att vara nummer ett, säger Mattias Hedlund.

