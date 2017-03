Loreen och E-Type till Nynäskalaset i sommar

I sommar kommer Loreen till Nynäshamn. Hon kommer vara en av artisterna som spelar på Nynäskalaset. Hon är känd för många som eurovisionsvinnare men har även ett flertal priser, ett antal listettor runt om i världen samt många miljoner streams på hennes musik i bagaget. Hon har haft hits med låtar så som "Euphoria", ”My Heart Is Refusing Me” och ”Crying Out Your Name”.

Men är inte bara Loreen som gästar kalaset, utan E-Type kommer också att spela på festivalen. Han har sedan starten 1991 hunnit bli en folkkär artist. Han är känd för exempelvis sina låtar "SetThe World On Fire", "This Is The Way" och "Russian Lullaby". Han har även varit med i "Så mycket bättre" och i augusti kommer han till Nynäshamn.

Nu är det också klart att root-reggae bandet Urban Tribe Stockholm framför sin musik på Nynäskalaset.

Tidigare artister som är klara för festivalen: Mustasch, Ace Wilder, Pain, Farsta, Ebba Gold, Vilma Colling, Norlie & KKV, Markoolio, Nassim Al Fakir, Santa Takes A Holiday, Penthox, Smalare än Thord, Fristaden, Miss Li, Hov1, Smith & Thell, Kristian Anttilla, L.B.S.B, Hog In The Pound.