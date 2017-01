Releasefest på Escape nightclub – Smash into Pieces spelar

Den 27 januari ska Escape Nightclub hålla releasefest för det svenska rockbandet Smash into Pieces som släpper sin tredje skiva. Det är ett band från Örebro och består av medlemmarna Chris Adam Hedman Sörbye, Benjamin Jennebo, Per Bergquist, Viktor Vidlund samt en femte medlem som går under pseudonymen The Apocalypse DJ (som även är namnet på deras andra skiva).

– De spelade på Nynäskalaset i somras och det var jävligt bra. Det kommer att bli fullt ös. Vi räknar med att 500 personer kommer och fyller huset, säger Robin 'Hobbe' Thörner som är nattklubbschef på Escape.

Förutom bandet ska kvällen även gästas av bandet Sonic Syndicate och 2010 års idolvinnare Jay Smith som senast var aktuell med singeln Out of Life. Jay Smith har även varit aktiv i bandet Von Benzo men är kanske mest känd för sin tolkning av Madonnas Like A Prayer som har uppmärksammats utanför Sveriges gränser.

Sonic Syndicate är ett äldre metalcoreband signat under bolaget Nuclear Blast som även handhar stora svenska band som In Flames, Hammerfall och Sabaton. Under 2016 släppte de albumet Confessions.

Smash into Pieces nya album Rise & Shine består av 10 låtar. Tre låtar från plattan släpptes redan förra året som singlar, Merry Go Around, Let Me Be Your Superhero och Higher. Bandet har under 2017 mer än 40 klara turnédatum i USA, Kanada, Tyskland och England - men börjar sin resa i Nynäshamn den 27 januari.

Releasefesten arrangeras av Escape Nightclub och Kalasproduktion. Biljetter kan köpas via Tickster och resterande biljetter kommer att säljas i dörren. Evenemanget har 18-års gräns och håller på från 21 till 02.