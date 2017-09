Sällsynt uppriktigt och sårbart – Dåligt leverne blev signum för Matt Woods

När Matt Woods, det vill säga den här Matt Woods, slår an ackordet till sin signaturmelodi "Deadman's Blues" känner man att det är något stort på gång. Snart inser man att han i en enda låt har komprimerat sin livserfarenhet av raserad tillvaro, dåligt leverne, försummat äktenskap och tristess på vägarna. När Woods sjunger är det ända in i själen äkta.

Äkta är också ett ord som förknippas med den Nasvillebaserade sångaren, så pass att han har det i sin webbadress. Det finns nämligen fler sångare med samma namn. När han nu kommer till Sverige för första gången och är det med tre album i bagaget. Roots music-magasinet No Depression beskriver hans senaste album "How To Survive" med att "den här graden av uppriktighet och sårbarhet är sällsynt i dag."

Tisdagen den 12 september spelar Matt Woods på Ankarets musikpub i Nynäshamn. Som support har han singer-songwritern Marie Danielle som kom med sin debutplatta förra året. På skivan gör hon upp med sitt inte alltid så ljusa förflutna.

Biljetter köps på Folkets Hus Nynäshamns hemsida eller på Skivfönstret i Nynäshamns centrum.