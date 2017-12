Tea och Niclas samlade ihop 12 500 kronor till Stadsmissionen – tack vare sin julskiva

I år är fjärde året i rad som Niclas och Tea Larsson – far och dotter – har spelat in en julskiva för försäljning i Nynäshamn. Syftet är att samla in pengar till det arbete som Stockholms Stadsmission bedriver för att stötta hemlösa personer.

Läs även: Tea & Niclas ser till att hemlösa får en bättre jul - siktar på att slå förra årets 22 000 kronor

2016 satte insamlingen ett fantastiskt rekord, då hela 22 000 kronor samlades in. Riktigt samma höga nivå kunde Niclas och Tea inte nå i år. Men när försäljningen av skivan avslutades på julafton hade ändå cirka 12 500 kronor samlats in.

Läs också (från december 2016): Tea och Niclas samlade in 22 000 kronor till Stadsmissionen – julsingeln sålde slut

Läs också (från november 2016): Ny skiva ska stötta hemlösa i jul – Målet är att samla in 20 000 kronor

Läs också: (från januari 2016): Tea och Niclas insamling blev succé