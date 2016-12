Tea och Niclas samlade in 22 000 kronor till Stadsmissionen – julsingeln sålde slut

"Stjärnor och ljus" är titeln på den låt som Niclas och Tea Larsson från Nynäshamn – far och dotter – gav ut inför jul. Syftet var att samla in pengar till förmån för hemlösa. Samtliga singlar såldes.

Tack vare skivförsäljningen drog Tea och Niclas in 21 200 kronor till Stadsmissionen. Dessutom fick de in 888 kronor via en insamlingssida på internet.

2016 var tredje året i rad som Tea och Niclas gav ut en jullåt. Under de tre åren har skivförsäljningen dragit in 41 000 kronor till Stadsmissionen.

