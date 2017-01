Rekordmånga statyetter till "La la land"

"La la land" var i fokus redan från start: galan inleddes med en komisk tolkning av öppningsscenen i den romantiska musikalkomedin, som sedan dominerade prisutdelningen. Filmen tog hem alla kategorier som den nominerats i, och med sina sju statyetter tog den över rekordet i antal priser på en och samma Golden Globe-gala från rekordhållarna "Gökboet" och "Midnight express".

Ryan Gosling vann i kategorin bästa manliga huvudroll, musikal/komedi, och sade när han tog emot statyetten att han skulle "dela priset i tre delar" och ge motspelerskan Emma Stone och regissören Damien Chazelle varsin del. Det var dock inte nödvändigt eftersom både Stone och Chazelle lite senare själva fick gå upp på scenen och ta emot statyetter. Chazelle fick pris för både bästa filmmanus och bästa regi. Medan Stone likt Gosling, hennes kärleksintresse i filmen, vann kategorin bästa (kvinnliga) huvudroll musikal/komedi.Max Martin utan pris.

"La la land" satte även stopp för Sveriges vinstchanser när den vann i kategorin bästa originallåt med låten "City of stars". Max Martin och Johan "Shellback" Schusters var nominerade i kategorin för "Trolls"-låten "Can't stop the feeling". Priserna på galan brukar ses som en vink om hur det kommer gå på Oscarsgalan samma år, och om den fingervisningen stämmer ser det mycket bra ut för "La l a land".

Fallon fick hård kritik när han rufsade om Donald Trumps signifikativa frisyr i "The tonight show" i september 2016. Många menade att han genom sin okritiska och vänskapliga attityd bland annat normaliserade Trumps nationalism och åsikter om migration. Trump vann presidentvalet, och inför galan var frågan om Fallon skulle göra bot i sin roll som värd för Golden Globe-galan i Los Angeles.Det gjorde han och inledde med att gå till angrepp mot det amerikanska valet och den tillträdande presidenten. Han sade bland annat att Golden Globe-galan är "ett av de få ställena i Amerika där allmänhetens röst fortfarande respekteras".