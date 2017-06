"Kapten" var mån om Ösmoborna – Björn och Maria Barkman köpte Körunda år 1919

Kapten Barkmans kusk, i uniform med silverknappar, styr vant vagnen med de två svarta hästarna runt slingan vid Ösmo station och stannar alldeles intill spåret. Den långe, ståtlige kaptenen kliver ur och går på tåget till Stockholm, där han ska arbeta på kontoret, och stinsen Bäckman kan vinka till avgång direkt. Minnesbilden är från slutet av 1920-talet och det är 93-årige nynäshamnaren Arne Carlsson som minns.

– Den gamle kusken fick lära sig att köra bil så småningom, när "Kapten" köpte en svart amerikansk Packard. Han satt lika rak och ståtlig i bilsätet som han hade suttit på kuskbocken. Barkman var lång och ståtlig, han hade en mörk manlig röst. Alla hade respekt för honom, han var en trevlig karl, berättar han.

Familjen Barkman köpte år 1919 Körunda säteri och flyttade in året därpå. Det var kapten Björn Barkman, hans fru Maria Barkman och barnen Ulf, Rolf, Lars och Maud. Tvillingarna Tom och Cecil föddes samma år som familjen flyttade dit.

Arne Carlssons pappa var skräddare. När familjen flyttade till Ösmo 1922 fick han ganska snart kapten Barkman och hans familj som kunder.

– Han skickade sin livréklädda kusk Larsson att hämta pappa med häst och vagn, eller släde om det var vinter. Han tog med sina provkollektioner och tyger. De ville ha lite engelsk stil, och pappa hade tidigare arbetat på engelska skrädderiet i Stockholm.

Alla i familjen Barkman var långa och ståtliga, men en av ”minstingarna”, Cecil, skulle så småningom förbluffa alla med sin längd på 222 centimeter, berättar Arne Carlsson.

– Pappa sydde åt honom också förstås, och vi var imponerade över längden på hans byxor. Men han var trött på att alla påpekade hans längd hela tiden. Han lämnade Sverige och gav sig ut på sjön, under en period bodde han på en söderhavsö.

I ett klipp från 1948 i den australiensiska tidningen The Townsville Daily Bulletin ses han på bild under rubriken ”Giant swedish seafarer”. Bildtexten lyder: ”Cecil Barkman, som är 7 feet 3 inches lång …//… är motorman på det svenska skeppet Stratus, som kom in till Melbourne i förra veckan”. I en annan artikel från The Sidney Morning Herald från 1949 ses en basketspelande Cecil.

Björn Barkman var kapten i flottan, men efter att han begärt avsked från det militära köpte han Körunda av Nils Ankarcrona. År 1925 köpte han även Vansta gård av friherre Johan Toll. Även gården Mellanberg ägdes av Barkmans.

1927 uppfördes den stora ladugård och ekonomibyggnad vid Vansta gård som i dag används av Sorunda ridklubb. 150 djur, loge och tröskverk fick plats i byggnaden och mycket folk anställdes, även statare, berättar Arne Carlsson.

”Kapten” som folk kallade honom, var mån om Ösmoborna. Arne Carlsson var bara en av de många ungdomar som var fotbollsintresserade, och Björn Barkman såg under 30-talet till att området Viksäng avsattes som fotbollsplan. Sedan gjordes dagens Viksängen i ordning som idrottsplats.

Björn Barkman gjorde framgångsrika affärer i trävarubranschen. Han reste ofta till England i affärer, men kontor fanns även i bland annat Australien. Men från början var det Maria Barkman som var den mest förmögna av makarna. Hennes far var bergsingenjören Anders Ludvig Gerhard Aréhn, och hennes mor Johanna Scales, född 1847 i England. Marias engelska påbrå gjorde att hon i Ösmo sågs som engelsk av alla. Precis som sin man var hon var lång och ståtlig, men en ganska mörk stämma. Hon var mycket aktiv inom Ösmos Rödakorskrets, och Arne Carlsson berättar om ett tillfälle när hon passade på att ge en liten pik till fruarna som sällan var med på mötena.

– Det fanns en fru i Ösmo som ville vara lite förnäm, och en gång när hon hade bjudit in till kafferep knackade det på dörren. Det var fru Barkman på Körunda som tittade in och sa: ”Jaså, här sitter ni och dricker kaffe, men att komma på mötena, det går inte…”.

Under 1920- och 30-talen var det fattigt i många familjer, framför allt när den stora arbetslösheten slog till under den ekonomiska krisen omkring 1930. Björn och Maria Barkman gjorde båda sitt för att försöka hjälpa, berättar Arne Carlsson.

– När många blev arbetslösa lät Björn Barkman till exempel bygga en såg, mitt emot Hallängarna, nära vägen, där de lokala avverkningarna kunde sågas upp till plank och brädor. Flera karlar anställdes. Jag kommer ihåg att ljudet från sågen hördes från järnvägsstationen.

Arne Carlsson har många minnesbilder av ”Kapten” och hans familj. Till exempel julmorgnarna när Barkmansfamiljen kom till ottan i Ösmo kyrka. De kom ofta lite sent när det var mycket snö och de hade åkt släde med bloss från Körunda.

– De var klädda i pälsar och kraftiga skor och det blev mycket buller och slammer innan de kom in i sin reserverade bänkrad mitt emot predikstolen.

År 1963 sålde Björn Barkman hela Vansta och Körunda till Ösmo kommun – 1 200 hektar mark samt byggnader – för 5 miljoner kronor. Därmed fanns en markreserv för kommunen att bygga på för lång tid framåt. Det fanns ju stora planer. Den blivande marinbasen på Muskö skulle anläggas, och det behövdes många bostäder åt de anställda.

Bergsvägens bostadshus började byggas år 1965 och året därpå startade bygget av bostadsområdet Musköten med 284 lägenheter. År 1968 kunde de första flytta in där.

Maria Barkmans väg behövdes för att undvika alltför mycket trafik på Körundavägen. Vägförvaltningen ville inte gå med på en anslutning till 225:an, och vägen byggdes då som en skogsbilväg för avverkningarnas skull. De sista 50 metrarna ut till 225:an höll skogsvägsstandard medan resten var sju meter bred och asfalterad.

Björn Barkman behöll nyttjanderätten till säteriets huvudbyggnad på Körunda. Maria Barkman dog samma år som markförsäljningen, i september 1963, och ”Kapten” följde henne nio år senare, i mars 1972.