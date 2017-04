Eftermiddag i revolutionärens sällskap – författarsamtal om Martin Luther på Hannagården

Samtalet på Hannagården kretsar denna eftermiddag kring Martin Luthers komplexa personlighet och gärningar. Förutom att Luther startade en revolution i den katolska kyrkan, hyllade han vetenskap och ville att alla, både pojkar och flickor, skulle gå i skola. Ha

n var också ett språk- och musikgeni men sov på en rutten halmmadrass och hade en stormig relation till den förrymda nunnan Katarina von Bora. Tillsammans fick de sex barn. Hon skötte finanserna, organiserade hushållet med fastigheter, djur och handelsträdgårdar, bryggde öl och tog, utöver sina sex egna barn, också hand om sex syskonbarn och brevväxlade med med Europas kungar.

Hur det gick sedan för dessa starka personer avslöjas under samtalet mellan Per Svensson, Ylva Eggehorn. Per Svensson har varit kulturchef på Expressen och är nu skribent i Sydsvenskan. I början av det här året gav han ut boken "Frihet, jämlikhet, reformation! 500 år med Luther". Författaren och Sorundabon Ylva Eggehorn har skrivit musikdramat "Katarina!" om Luthers hustru som kommer att ha premiär i Lund i höst.

Karlssons Kletzmer står för eftermiddagens musik. Anmälan om deltagande ska lämnas till e-postadressen [email protected] Deltagaravgiften 100 kr betalas vid ankomst. Info/anmälan [email protected] Samtalet anordnas av Hannagårdens vänner i samarbete med Bilda Öst.

I år uppmärksammas att det har gått 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten på Slottskyrkans dörr i Wittenberg den 31 oktober 1517 – starten till reformationen.