Hyreshöjningar utan förbättringar är ett tecken på felaktig bostadspolitik

Hyreshöjningar drabbar oss hyresgäster och få är de möjligheter vi har att kunna påverka vår boendesituation. Hyresgästföreningen! Visst finns den möjligheten och hur påverka hyresgästförening att framföra vår talan? Jag skall ge några exempel.

2017 höjdes garagehyran från 300 kronor per månad till 500 kronor per månad. Vid telefonsamtal till hyresgästföreningen centralt i Stockholm om denna höga höjning blev svaret: Fastighetsägaren kunde godtyckligt höja hyran på lokaler utan förhandling med hyresgästföreningen. Fastighetsägarens representant förklarade att garaget skulle rustas upp (målas och därmed bli trivsammare) vilket nu, två år senare, inte har skett. Vattenläcka från över garaget liggande utomhusparkering var orsaken att åtgärden med målningsarbete inte kunnat utföras. Nytt låssystem har dock installerats då obehöriga dessförinnan ägt tillträde med nycklar i garaget. Nuvarande hyra är 515 kronor efter en hyreshöjning med 3 procent detta och föregående år. En höjning med 2580 kronor per år (årshyran är nu 6 180 kr).

Läs även: Hyresgäst rasar mot nya extraavgifter: ”Vi får betala för att fastighetsägarna har slarvat med underhållet”

2018 har vi fått en acceptabel hyreshöjning med 0, 75 procent. Men 2018 fanns dessutom ännu ett hyreskrav om 37 kronor i månaden. Av detta skall 20 kronor enligt hyresavin gå till upprustning av entréer och 200 kronor per år till boendeinflytande/fritidsmedel.

Under dryga 45 år har jag bott på Musköten och jag har aldrig behövt betala för boinflytande. Som ordförande under cirka 10 år har en positiv dialog förts med hyresvärdens representant, den lokalt ansvarige förvaltaren. Utemiljön har iordningställts, lekplatser anordnats, asfalt har bytts ut, balkongsidor har tvättats ren från föroreningar, trapphus har målats med mera och dessa åtgärder har aldrig belastat hyresgästerna ekonomiskt.

Hyresvärden har till hyresgästföreningen utbetalat 40 000 kronor per år som fritidsmedel. Hyresgästföreningen har anordnat städdag på våren, bussutflykter tillsammans med närliggande hyresgästförening för att dra ner kostnader, trivselkvällar med förtäring, barnaktiviteter med mera. Detta kallar jag ett effektivt boendeinflytande som inte belastar hyresgästerna. Problem har diskuterats mellan förvaltare och styrelsen i hyresgästföreningen och positiva resultat har fattats. Bostadsmöten två gånger om året, där hyresgäster har framfört klagomål (mest om tvättstuga och den egna lägenheten) riktade till förvaltaren.

Läs även: Boende på Musköten betalar redan flera extraavgifter: "Fastighetsunderhåll borde ingå i hyran"

Ytterligare hyreshöjning för omfattande arbete med gårdar i samråd med hyresgäster om 70 kronor per månad efter att gårdarna färdigställts väntar. Arbetet beräknas vara färdigställt 2019 och innebär att hyreshöjningen blir 107 kronor per månad 2019 och förmodligen kommande år.

Många protester riktades till vår förhandlare på hyresgästföreningen centralt i Stockholm och följande svar angående den yttre miljöns färdigställande och därefter 70 kronor i höjd hyra var att så hade skett vid förhandlingar i Vårby gård och den lokala hyresgästföreningen i Vårby var så nöjd. Vår områdesansvarige hos bostadsbolaget Balder medförde, vid ett möte med vår styrelse i Muskötens hyresgästförening, denna ordförande i Vårby gård för att han skulle delge oss de arbetsmetoder som tillämpades i hans lokala hyresgästförening. Detta arbetssätt mötte inget gehör hos oss i Ösmo boende. Vår hyresförhandlare borde rådgjort med oss hyresgäster i Ösmo om denna hyreshöjning och uteslutit Vårby gårds synpunkter! Klantigt till max!

Min nya hyra stiger med 182 kronor i månaden, till 2 184 kronor plus garagehyra som stigit med 215 kronor per månad efter hyreshöjningen 2017 till 2 580 kronor per år. En sammanlagd hyreshöjning med 4 764 kronor och ganska mycket pengar för ingenting i utbyte då renovering av lägenheter inte skett under de år jag varit bosatt i samma port inom området. Nytapetsering av vardagsrum två gånger. Inget mer. Stambyte har dock skett samt dränering av husets ena långsida efter översvämning i källare.

Läs även: Hyresgästerna på Musköten tvingas betala ännu en extraavgift – för att få mer att säga till om

Det är dags att politiker på hög nivå tar till sig bostadspolitiken snarast och gör något åt rådande förhållanden. En granne ville byta från en tvåa till etta på nedre botten. Genom lyxrenovering av ettan blev hyran densamma som den icke renoverade tvåan. Personen tyckte att det var för mycket och fick till svar att söka hyresbidrag. Skall hyresbidrag bekosta lyxrenoveringar? Vi alla som betalar skatt drabbas! Även du som bor i bostadsrätt eller egen villa.

Se till, kära politiker, att det finns bostäder med acceptabel standard och bromsa den utveckling som pågår i dag innan det är för sent och många av oss hyresgäster står utan bostad på grund av uppåt rusande hyror. Hyresgästföreningen är nog för svag eller främmande för verkligheten, för att kunna bromsa utvecklingen inom denna bostadsmarknad. Jag återkommer med synpunkter när det gäller dolda hyreshöjningar. För även sådana finns.

Barbro Gard-Wihlén