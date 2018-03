M: Har man ingen plan för skollokalerna blir alla beslut av akut karaktär

Tack för ert svar. Det låter jättebra att ni vill ha en brett förankrad plan för våra skollokaler. Det är även bra att ni anser att baracker behövs ”för att lösa akuta situationer”. Därom är vi överens. I teorin.

Men i praktiken är det inte så det går till. Ni har tydligt visat att ni inte vill bjuda in oppositionen till samtal om skollokalerna. Vi har länge lyft frågan, och jag bjöd själv in kommunalrådet Patrik Isestad (S) till detta redan för två år sedan, och har fortsatt att bjuda in, men det har inte hänt något.

Det stämmer inte heller att ni har använt barackerna enbart för att lösa akuta situationer. Baracketableringar förutsätter nämligen att man från början har en plan att renovera den tidigare lokalen, eller att bygga nytt. Det har inte funnits vid ett enda fall av de baracker som just nu är i bruk i Nynäshamn och dränerar budgeten år efter år.

Vi ska även komma ihåg att det är i grunden dåligt underhåll och bristande planering som gjort att vi hamnat i denna situation med fukt, mögel och akuta åtgärder. Här har faktiskt sittande styre ett stort ansvar för den uppkomna situationen.

Det är även en efterkonstruktion när ni påstår att ni ”valt” att bygga en permanent utbyggnad av Gröndalsskolan. Det presenterades inget val när det för ett år sedan beslutades att sätta in baracker. Något som då lades fram som en akut lösning eftersom Humlegårdsskolan behövde evakueras. Enda anledningen till att det nu blev en utbyggnad är att man inte längre får bygglov för baracker om man inte har en plan för vad som ska ersätta dem. En regel som självklart borde ha gällt även vid de andra baracketableringarna. Utbyggnaden var alltså inget val. Det var ytterligare en akut brandsläckning.

Har man ingen plan så blir alla beslut av akut karaktär. Det finns inga val. Det finns inga alternativ. Man är tvungen att följa en väg som man själv inte valt.

Jag måste även bemöta ert påstående att ni valt att satsa på behöriga lärare. Faktum är ju att endast Norbergs kommun har lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen. Rikssnittet är 83 procent och Nynäshamns kommun har 63,5 procent under 2017. Det blir även magstarkt att påstå att man satsar på att ge stöd till de som behöver det. Det finns det många föräldrar som kan vittna om att det inte stämmer. Inte minst de som flyttat sina barn till skolor i andra kommuner, eller valt att flytta hela familjen. De tre grupper som startade i höstas räcker inte till och den budget som ni lagt i år kommer dessutom inte att räcka till att starta upp fler grupper. Faktum är ju att det inte alls finns tillräcklig hjälp till dem som behöver extra stöd.

Ni avslutar med att skriva att ”Det finns en stor samstämmighet bland alla politiska partier att det är oerhört viktigt att vi har väl fungerande och attraktiva förskolor och skolor.” Det är förstås självklart, och jag betvivlar inte att ni också vill att det ska bli så. Men goda avsikter är inte samma som att klara av uppgiften. I den vardag som vår personal, våra föräldrar och våra barn lever i så är det tyvärr långt kvar och brandsläckningar och budgetnedskärningar märks tydligt i verksamheten.

Många verksamheter fungerar trots allt bra, vilket beror på vår duktiga personal i förskolor och skolor. Vi är säkra på att tydligare prioriteringar och tydligare styrning och ledning skulle göra stor skillnad. Fakta visar tydligt att ni inte klarar av denna uppgift, och väljarna har möjlighet att avkräva ansvar av er i samband med valet i september. Vi moderater är redo att sätta igång och även om det är en rejäl uppförsbacke så är vi säkra på att det kommer att gå att vända utvecklingen.

Marcus Svinhufvud (M)