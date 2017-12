Nynäshamn blev vinnare – men 30 procent får sämre trafikutbud med skip-stop-pendel

Vi hårt prövade pendeltågsresenärer har haft en vargavinter. Staten har såklart ett stort ansvar, men det har även Landstingsmoderaterna som har styrt SL:s tidtabell, fordons- och pendeltågsupphandlingar i snart 12 år.

En snabb tillbakablick visar att de inte haft Nynäshamns bästa för ögonen. Halvtimmestrafik har blivit timmestrafik, som sedan har blivit halvtimmestrafik igen när ekonomin gick bättre. Direktlinjer har varvats med byte i Västerhaninge för att sedan bli skip-stop. Ryckigheten skadar kollektivtrafikens attraktivitet, tillväxten och bostadsplaner.

Snabbtåg utan fler tåg i timmen har gett alla stationer i kommunen förutom Nynäshamns station halverad trafik i eftermiddagsrusningen.

Att resan från Nynäshamn till centrala Stockholm nu tar under en timme är ett stort steg framåt. Vi socialdemokrater var för skip-stop, just för att få snabbare långväga resor. Vi är fortfarande för, men det förutsätter såsom ursprungsplanen tätare trafik. Snabbtåg utan fler tåg i timmen har gett alla stationer i kommunen förutom Nynäshamns station halverad trafik i eftermiddagsrusningen. Totalt så kommer hela 16 av 53 pendeltågsstationer i länet få färre avgångar under det här året och det är oacceptabelt!

I experimentet med skip-stop blev Nynäshamn en vinnare, medan 30 procent får sämre trafikutbud. Nästa gång tidtabellen ändras eller landstingsmoderaterna har svårt att få ekonomin att gå ihop kan det bli tvärt om igen.

Länets kollektivtrafik får inte vara ett nollsummespel där någon måste få det sämre för att andra ska få det bättre. Pendeltågstrafiken måste utökas och dialogen med kommunerna förbättras. Nynäshamn och alla andra pendeltågskommuner behöver en långsiktig stabil förbättring.

Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting

