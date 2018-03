Tvärförbindelse Södertörn avlastar väg 225

Ett antal kommunalpolitiska miljöpartister skriver i NP att MP ”länge förespråkat bättre kollektivtrafik med utbyggd buss- och spårtrafik”. Det har vi liberaler också gjort. Att Spårväg syd fått klartecken är bra. Men spårvagnar är ingen lösning för godstransporter.

I Jordbro finns många företagsetableringar. Till och från dessa behövs det godstransporter. Det är bland annat för dessa godstransporter tvärförbindelsen behövs. Det är ett av skälen för att bygga Tvärförbindelse Södertörn.

Ett annat skäl är den godstrafik som i dag går via Nynäshamns hamn. Nynäshamn har färjeförbindelser med Visby, Ventspils, Gdansk och Gdynia. Det gods som via dessa färjor kommer till Nynäshamn ska till allra största delen vidare. Den nu kortaste vägen från Nynäshamn till E4 är via väg 225. Den vägen är inte dimensionerad för dagens trafik. Än mindre för den trafik som tillkommer när Norviks hamn börjar trafikeras. 225:an borde vara ombyggd för länge sedan, men det är en annan historia.

Med tvärförbindelsen får vi en direktförbindelse mellan väg 73 och E4. Den ansluter till E4 vid Förbifart Stockholms södra ändpunkt. När både tvärförbindelsen och Förbifart Stockholm är klara slipper lastbilar stå i kö för att komma ner i Södra länken. Tvärförbindelsen kommer också att avlasta väg 225.

Detta innebär inte att vi ska sluta påverka Trafikverket och andra myndigheter för att få till en bättre 225:a.

Bo Persson (L)