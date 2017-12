NIF 100 år: Bandykillarna som tog ishockeyn till Nynäshamn

Det dröjde innan ishockeyn kom igång i Nynäshamn. Lite märkligt kanske då hockeyn i Sverige på 20-, 30- och det tidiga 40-talet talet nästan enbart handlade om lag som hörde hemma i grannskapet – från Stockholm i norr till Södertälje i söder. Men i Nynäs var det bandy som gällde på vintern. Hockeyn fick fäste först 1944 då eldsjälen Arne Bohlin samlade ihop ett gäng bandykillar som var villiga att prova på den för dem nya sporten.

Min pappa Lennart, som var en av killarna, berättade för länge sedan om dessa tidiga hockeyår i Nynäs och han hade i sitt album också en bild på NIF:s allra första ishockeylag säsongen 1944/1945. Bilden är inte unik, jag har sett den i Nynäs ishall och även i någon Nynässkrift. Men den har sin historia.

... alla matcher måste spelas på bortaplan för i Nynäs fanns ingen hockeyrink.

NIF:s hockeylag fick börja med spel i Stockholmsserien klass 5, näst längst ner i systemet och alla matcher måste spelas på bortaplan för i Nynäs fanns ingen hockeyrink.

Förberedelserna inför premiärmatchen borta mot Sundbybergs IK var inte de bästa. Den nya, för bandyspelarna ovana utstyrseln, med hockeybyxor, strumpeband, damasker och annat hade införskaffats sent och tiden på tåget in till Stockholm fick användas till påklädningsövningar.

Medpassagerare som blev vittne till de här grabbarnas förehavanden måste ha undrat vad det var som pågick.

Hockeyreglerna var en annan historia. De var ju väldigt olika bandyns och även om spelarna summariskt hade läst på vad som gällde så måste nu allt repeteras i sista stund för att inga onödiga misstag skulle ske på isen.

Matchen på Sundbybergs IP den 26 januari 1945 var extra speciell även för hemmalaget ”Sumpan”, som märkligt nog också spelade sin allra första seriematch. Liksom Nynäs hade Sundbyberg ett bra bandylag att utgå ifrån när man gav sig i kast med nymodigheten ishockey.

Så här ställde Nynäs upp:

Målvakt: Rolf Thunell.

Backar: Hilding Bohlin och Valter ”Vatta” Lundgren.

A-kedjan: Arne Åhlund, Lennart Glanell och Gösta ”Pröjsarn” Nilsson.

B-kedjan: Hugo Larsson, Erik ”Kvickis” Ohlsson och Gunnar Bengtsson.

Uppgörelsen på Sundbybergs IP blev både hård och jämn men det var nynäskillarna som till slut tog hem segern med 4-3 efter mål i tur och ordning av Lennart Glanell, Arne Åhlund,”Kvickis och ”Pröjsarn”. Övriga fyra matcher i enkelserien mot IF Thor från Uppsala, Kronobergs BK, Råsunda IS och Saltsjöbadens IF gick också bra och NIF:s bandykillar kunde avsluta sin första ishockeysäsong som seriesegrare utan en enda förlust.

Nu blev förstås en hockeyrink i Nynäs ett måste och den kom också att byggas under sommaren 1945 i södra änden av gamla, klassiska Rumba. Invigningen skedde i januari 1946, lagom till den nya säsongen i klass 2 Södra – en serie som NIF också vann, än en gång utan förlust i en enda match.

Ishockeyn hade definitivt kommit till Nynäs för att stanna.

Tomas Glanell