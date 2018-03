Boken “Mina drömmars stad” – en skildring som borde läsas av alla

För Sorunda PRO blev det ett enkelt val då man skulle ta beslut om vad man skulle läsa om i studiecirkeln hösten 2017. Detta år var det 100 år sedan den kände Stockholmsskildraren Per Anders Fogelström föddes. Den första boken i romansviten om Stockholm och stockholmarnas historia kom att heta “Mina drömmars stad”. Boken kom ut i början av 1950-talet. Redan dessförinnan hade Fogelström redan hunnit med den ungdomsromantiska romanen “Sommaren med Monika”.

Under våra studiecirkeltimmar under hösten 2017 och vårterminen 2018 lästes högt ur boken, diskuterades och begrundades händelser och skeenden som huvudpersonerna Henning, Lotten, Tummen och Matilda med flera fick utstå, Vilka miljö och personbeskrivningar det finns i boken. Många ord i texten krävde fördjupade efterforskningar i lexikon eller via kunskapsbanken internet. Det är svårt att fatta under vilka miserabla förhållanden våra förfäder tvingades leva. Men man svetsades samman och försökte hjälpas åt så gott det gick.

När man nu går på Södermalm i Stockholm – där romanfigurerna hade sin tillvaro – kan man nästan skymta, eller i alla fall ana, lite vibbar av en svunnen tid. Men samtidigt njuta av hur bra vi nutidsmänniskor har det.

Boken rekommenderas varmt. Ett tack till Siv Landin som ledde cirkeln.

Max Möllerfält