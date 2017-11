Frälsningsarméns julmässa gästades av Pärlorna från Ösmo

Den vackra kyrksalen lystes upp av tänd julgran, adventsljusstakar och tända vanliga ljus. Allt var som upplagt för en ljus stund inomhus. Övergången mellan den trista gråmörka skymningen utomhus och ljuset inomhus var nästan outhärdlig.

Mässan inleddes med välkomsttal av major Irene Hällberg i vilket hon hälsade alla hjärtligt välkomna och då speciellt sånggruppen Pärlorna från Ösmo. Psalmen “Gå Sion din konung att möta” sjöngs till ackompanjemang av Ann-Mari Larsson (orgel) och Per Larsson (gitarr). Under mässan talades om innehållet i Uppenbarelsebokens 4:e kapitel. Irene tackade för skänkta gåvor till församlingsverksamheten, Man kunde vara övertygad om Guds välsignelse om någon besökare inte fick tur med årlotteriet senare under programmet. Per Larsson höll en intressant utläggning om spår i vår tillvaro.

Sånggruppen sjöng sitt program i två avdelningar. I detta ingick bland annat “Ovan där”, “Pärleporten”, “Decembernatt”, “Låt mig få tända ett ljus” och “När juldagsmorgon glimmar”.

Efter det fina sångprogrammet välkomnades alla till framdukade kaffebord. Fägnaden var utomordentligt välsmakande. Besökare med tumme med fru Fortuna kunde bära hem matkassar/korgar eller andra fina vinster.

Max Möllerfält