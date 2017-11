Frälsningsarmén bjöd på alla helgons dag in till en ljusmässa. Ett 15-tal kom för att se alla ljusen tändas till minne av de kamrater, som under årens lopp lämnat jordelivet och gått för att möta sin frälsare. Detta skedde under sång och musik av Kenneth Drougge trumpet, Håkan Englund fiol och solosånger av Sarah och Kristine Falk. Flera medverkade också med uppläsningar, innan man samlades till en gemytlig samvaro kring kaffebordet.

Per Larsson